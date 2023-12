Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, sostenía Arthur C. Clarke. Cualquier causalidad suficientemente minuciosa es indistinguible de la suerte, sospecha el celtismo. Una indescifrable combinación de razones y sinrazones habían conducido al equipo a la peor aritmética de su historia en Primera. El rescate precisará igualmente de la lógica y del capricho. Al fin y al cabo la Fortuna en mayúscula está en el origen del club y apellida a su filial. Paradójicamente no se deja al albur. También en ese terreno se batalla.

“Deus é bo pero o demo non é malo”, murmuran los abuelos, que debían encomendarse a ambos para sobrevivir. Galicia no obedece a un sol violento. Ninguna luz dura define los contornos y compartimenta claridad y oscuridad. Este es un país de nieblas y nubes; de penumbras y umbrías. El Celta, como encarnación de ese alma, ha clausurado una etapa extraña. Carlos Mouriño no admitía las tibiezas ni apreciaba los grises. “Si tienes que dar un golpe, que sea para romper la mesa”, predicaba en A Sede. Marián imprime desde el inicio de su mandato su flexibilidad diplomática. Sabe que será más digna como hija distinguiéndose del padre además de protegiendo su legado. No es un esqueje ni un corolario, sino ella misma.

La imagen más aguardada no tardó en producirse. Marián y Abel Caballero remediaron la silla vacía que separaba al alcalde del anterior dirigente celeste también en lo emocional e institucional. Ambos, sabiéndose observados, escenificaron la reconciliación con profusión de gestos cálidos; apretones de mano, sonrisas y la palmada que celebró la victoria. Contribuyó Sergio Álvarez, que contagia bonhomía. El exportero y algún otro aprovecharon la modificación de la etiqueta. Ya no se exige corbata en la zona noble.

Toda regla emite un mensaje igual que su supresión. Mientras que sobre la cancha se juega a fútbol, en el palco se juega a la semiótica. Marián quiere aproximar el club a los aficionados. Desenclaustrarlo y desenfadarlo. La presidenta cuida todo al detalle, incluido el lenguaje de los colores. En la junta de accionistas que la entronizó y en la primera reunión del nuevo consejo había vestido de azul celeste. Ayer, de bronce bajo una chaqueta alba, pudiendo haber elegido una de ocaso. El blanco alienta el optimismo. El bronce amalgama esfuerzo y unión. La calurosa mañana invitó a Marián a despojarse de la chaqueta. Su sentido permaneció, como en aquella otra camisa que Víctor Manuel le musicó a Blas de Otero. El Celta, chaqueta blanca de mi esperanza.

La presidenta, en su etapa anterior como ejecutiva, había dirigido el departamento de marketing. En otra temporada aciaga, la del descenso en 2007, había promovido una campaña contra los meigallos que provocó polémica. Pero la magia no es sólo superchería. También cultura y simbología. Un significado profundo bajo la corteza de la realidad. Marián cantó “Oliveira dos cen anos” a la vez que el estadio. “Larsen rompe la maldición de C. Tangana”, titulaba ayer el As. Los “celtistas no padecer”, que nunca habían vacilado en el coro, respiraron aliviados tras el angustioso descuento, al fin “celestes na ledicia” –la megafonía también programa “I don’t like mondays”, un mensaje al calendario que se sufre–.

En el círculo central Cervi había alzado los brazos al cielo mientras sus compañeros se abrazaban. Esta vez pudieron agradecer el apoyo de Balaídos retribuyéndoselo. Entre el grupo, Carlos Domínguez, que rehabilita su poder como talismán. Con él en la alineación se había perdido esta temporada ante Mallorca y Barcelona. Y ante el Betis en mayo de 2021, cerrando aquella campaña. Son sus tres derrotas. Acumula trece victorias en sus diecinueve intervenciones con el primer equipo. Es el mejor porcentaje de éxito (68%) con al menos ese número de encuentros, constata Celta Historia, por delante de David Silva (59%) y Miguel Muñoz (56%). ¿Causa o casualidad?

No es un dilema que le preocupe a Roque ahora mismo. Ya había pisado Balaídos el 2 de junio, aferrado aún al útero de su madre, Gabriela, para un reportaje de FARO con mujeres celtistas y la abonada número 1, Alicia Barreiro. Sucedió en las horas previas al dramático duelo contra el Barça, al que asistió sin saberlo. Ya había bailado en Rande, durante la grabación del vídeo de “Oliveira”. Roque nació el 30 de septiembre, con la canción de Tangana sonando en el paritorio del Cunqueiro a petición de Gabriela. Ayer presenció su primer encuentro, apenas un potaje de tonos verdes para su tierna vista. “Ha sido muy emocionante escuchar el himno allí con él. He llorado recordando el parto y él, todo ‘jicho’”, relata la madre. “Hasta el gol estuvo despierto. Se dijo: ‘O traballo está feito”. Y durmió el resto de partido”. ¿Casualidad o causa? No se puede saber. Que nada ni nadie perturben su sueño.