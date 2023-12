La cantera seguirá siendo un pilar en el proyecto de Marian Mouriño, que continuará apostando por dar oportunidades a la gente de la casa, tiene al preparador del filial, Claudio Giráldez, como “un referente” y proyecta añadir el fútbol femenino al club desde la base. Marian Mouriño se mostró, en este sentido, “tranquila” con la pujanza que la cantera tiene en el Celta. “No estoy preocupada porque veo el proyecto de cantera muy sólido, veo el Celta Fortuna y lo disfruto y ese potencial que tienen los chicos, veo a jugadores de la cantera en la disciplina del primer equipo”, observó.

Mouriño ve a Benítez, pese a las circunstancias, implicado con la cantera: “El fútbol da oportunidades o no dependiendo de la tranquilidad que tengas en la tabla. Rafa sí que es un entrenador de cantera. Hizo pretemporada con muchísimos canteranos, los llama a que entrenen con el primer equipo, está pendiente. Las circunstancias actuales no son las óptimas, pero no tengo ninguna de que Rafa y el proyecto de cantera está más sólido que nunca”.

La presidente celeste explicó que el club trabaja en la renovación de Claudio Giráldez,, que retomará en cuanto el primer equipo estabilice su situación deportiva: “Hemos tenido acercamientos y estamos alineados, pero es en la situación deportiva en la que estamos todos centrados. Después de que ganemos al Granada y empecemos a salir hacia arriba, todo estará más tranquilo, y empezaremos con renovaciones”.

Equipo femenino

Sin concretar los detalles, Marian Mourino anunció que el fútbol femenino entrará pronto en el Celta y lo hará para quedarse y crecer. “Tenemos las limitaciones de las instalaciones, tenemos pocos campos y vestuarios. Queremos empezar la próxima temporada con algún proyecto aunque sea pequeño de fútbol femenino”, explicó la mandataria, que cerró cualquier opción a la venta del club: “En este momento no hay ninguna opción o valoración de que el club pueda ser vendido”.