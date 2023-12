Marian Mouriño dejó en el aire la continuidad de Luis Campos al cargo de la dirección deportiva. La presidenta celeste no descartó que el ejecutivo portugués, cuyo actual contrato expira en junio, siga vinculado a la entidad, aunque aclaró que quiere contar con un director deportivo a plena dedicación y no ha decidido si la figura de asesor externo que actualmente desempeña el ejecutivo luso tiene encaje o no en el nuevo organigrama.

“Me gustaría tener una dirección de fútbol fuerte, robusta, que estuviese aquí y trabajase no solo en la primera plantilla, sino en todo el proyecto, desde la cantera hasta el primer equipo”, explicó. La presidenta del Celta matizó sus palabras de la junta de accionistas sobre Campos, señalando que su continuidad en el club más allá del mes de junio no estaba decidida. “Hemos empezado a trabajar juntos sin concretar realmente si seguirá como asesor externo, si se involucrará más o si no seguirá. No lo hemos concretado aún”, puntualizó, dejando abiertas todas las opciones. Marian Mouriño se mostró “satisfecha” con la calidad de los futbolistas incorporados por el asesor externo portugués en el pasado mercado estival, aunque eludió realizar una valoración de los fichajes hasta que concluya la actual temporada. “La evaluación se hará a final de temporada, pero me convence la plantilla que tenemos y la plantilla que se ha fichado. Me convence mucho. Veo a los jugadores y veo una plantilla competitiva, con gol, unos refuerzos en defensa buenos”, dijo. La dirigente céltica valoró la gran capacidad de trabajo de Juan Carlos Calero, el hombre de Campos en Vigo, cuyo contrato también expira en junio. Mouriño explicó también la relación de trabajo entre Campos y Benítez: “Rafa pide las posiciones que quiere y las condiciones de los jugadores. Luis busca esas posiciones, llegan a acuerdos y se trata de ir a por los jugadores que los dos estén de acuerdo”.