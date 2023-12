La falta de victorias que acompaña al Celta desde que ganó al Almería el pasado 1 de septiembre no descorazona a Rafa Benítez, que pone buena cara al mal tiempo y rescata las cosas que su equipo hace bien para afrontar mañana un duelo “capital” contra el Granada. “En vez de lamentarnos, debemos mirar hacia adelante”, ha propuesto el preparador celeste en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Les digo a los jugadores que se acuerden del 70 por ciento de los partidos que hemos jugado bien. Claro que tenemos que ganar, pero mi trabajo y experiencia me dicen que los mensajes tienen que reforzar lo que hemos hecho bien y corregir lo que no hemos hecho bien. Me he equivocado seguro, lo sabremos al final, antes y durante es más complicado saberlo”, ha explicado.

El entrenador del Celta no se ha movido del discurso de la maratón que viene empleando desde hace ya algunas jornadas porque considera que es el que “beneficia” a su equipo. “Hay que seguir corriendo. Evidentemente, estoy deseando que ganemos y vamos a hacer todo para eso. Pero tenemos que seguir pensando que los vamos a hacer bien y que al final estaremos fuera de esos puestos de descenso”, ha destacado.

Benítez ha eludido calificar el duelo contra el Granada como una final, aunque sí ha reconocido que el choque, que ha comparado con la reciente visita del Cádiz, es de “capital” importancia para su equipo: “Si lo ponemos en contexto son circunstancias similares. Son equipos distintos y lógicamente será un partido distinto, pero las circunstancias son similares y tenemos que afrontarlo con la misma idea”, ha explicado. Y ha precisado: “Contra el Cádiz tiramos 26 veces a puerta y no pudimos ganar. Esperemos que, si mañana tiramos mucho, marquemos gol y podamos celebrar un triunfo y salir de descenso”.

Respaldo de la presidenta

Benítez ha recibido con agradecimiento el respaldo de la presidenta, Marian Mouriño y cree que, pese a los malos resultados, en el club se “valora” el trabajo que viene realizando: “Que te respalde públicamente la presidenta significa que las cosas que decimos y hacemos se valora. El fútbol es caprichoso porque dependes de los resultados, pero hay un trabajo y una manera de hacer las cosas que se está valorando. Hay una manera de hacer las cosas que tiene lógica y con esta lógica los resultados van a llegar”.

El técnico celeste ha asegurado, en este sentido, que la moral de los jugadores está alta. “El equipo está bien anímicamente. Habrá jugadores que están mejor que otros, pero que el equipo trabaja y compite hasta el final es indudable”, ha subrayado.

Sobre el rival de esta tarde, Rafa Benítez ha incidido en la mayor agresividad del Granada desde que Medina relevó a Paco López al frente del banquillo nazarí: “Era un equipo bien trabajado con Paco López. Cuando estás en una situación apurada y cambias el entrenador buscas otro estilo. Tienen eso que tenían y un poco más de la agresividad e intensidad que da la clasificación al verse más abajo”.

El entrenador del Celta no ha querido desvelar, por último, quién será y pareja de delanteros contra el Granada tras la suplencia de Iago Aspas en Vallecas. “Estoy encantado con los tres”, ha confesado Benítez. “Iago es un jugador fundamental para nosotros y lo mismo puede ser Larsen, que es nuestro máximo goleador, Tasos y Williot, si tiene que entrar arriba. Lo importante es que compitan entre ellos. Habrá que ir alternándolos”, ha relatado sin despejar dudas.