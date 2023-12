La junta se antojaba propicia para un aluvión de intervenciones en el turno de ruegos y preguntas. El rodillo accionarial del consejo de administración siempre convierte en trámite cualquier otro punto del orden del día. Los votos en contra de las propuestas bascularon entre los 49 y los 58; apenas un 0,02 entre los casi 300.000 títulos representados. Los anhelos e inquietudes se concentran en la apertura del micrófono. Con el club celebrando su centenario, mezclando relevo directivo y crisis clasificatoria, se aguardaba guirigay. Solo cinco accionistas del Real Club Celta, sin embargo, decidieron manifestarse.

Pocos, pero suficientes para abarcar el arco de sensibilidades del celtismo. Carlos Fontán recopiló los éxitos de la presidencia de Carlos Mouriño y dio la bienvenida a un nuevo consejo “ilusionante”. Manuel Rodríguez mantuvo los “elogios generales”, pero con críticas a la dirección deportiva, que “debe ser reformada en su totalidad”. Una postura similar a la de Enrique Benítez, que deseó de los entrantes “que económicamente lo hagan igual y deportivamente mejoren muchísimo”. Elena Español repasó peticiones concretas. Y Reyes Álvarez, presidenta de Terra Celeste, analizó con dureza la faceta social. Marián se encargó de dar la réplica, con tono conciliador y anunciando cambios.

Dirección deportiva

La figura de Luis Campos genera desconfianza. En lo específico de su trabajo. “La planificación ha sido nefasta. El partido de ayer (ante el Rayo) es para llorar. Son muchos años salvándonos por los pelos”, indicó Español. Reyes Álvarez apuntó al sistema en sí: “Necesitamos un director deportivo que resida en Vigo, que esté física y emocionalmente presente”. Marián habló de “este modelo de asesoría externa” como algo que se ha encontrado. “Hemos empezado a trabajar en un futuro organigrama y en la reestructuración”. No aclara si ese proyecto incluye de alguna manera a Campos. En todo caso, el proceso se ha interrumpido de momento: “Nuestros esfuerzos están centrados en reconducir la situación deportiva”.

Fútbol femenino

Elena Español reclamó que a los clubes célticos de baloncesto y atletismo “se les den subvenciones para que sigan a más” y “la creación del fútbol femenino”. La inclusión en el consejo de Xisela Aranda, exfutbolista en su variado currículo, se ha interpretado como una prueba de la voluntad de Marián de desencallar este asunto. Y la presidenta lo confirma. Hay un proyecto en el que ya están “trabajando internamente”, aunque la falta de instalaciones les impide acometerlo conla ambición que desearían. Pero promete: “La próxima temporada habrá algo del fútbol femenino”.

Centenario

Reyes Álvarez repasó sus decepciones con el centenario: falta de entrenamientos abiertos para los niños, sin actos multitudinarios ni ofrenda floral a los promotores del club, una recepción de invitación exclusiva en Afouteza (“pensaron que era el Country Club de Campeche”)... Solo agradeció el himno de C. Tangana y recordó como acto más emocionante el rodeo de bengalas o el brindis, promovidos por aficionados. “Durante todos estos años no han conseguido entender que el principal patrimonio del club somos nosotros, no el ladrillo”. Le pide a Marián que “no vuelva a encerrar al club en un bunker”. Esta recogió el guante. Pidió disculpas. Aludió a la imposibilidad de contar con el estadio en aquellas fechas. Y reveló: “Vamos a ampliar el centenario hasta el final de temporada. Trabajaremos para que tengáis un buen recuerdo”.

Afición

“Uno de mis ejes será la conexión con la comunidad”, asegura Marián en su anuncio de que establecerá un nuevo contrato social con el celtismo. ““Yo empecé en la oficina de socios, conociéndoos”, recordó. Como en otros asuntos, apuntó a próximos anuncios.

Un extraño caso

Quedó margen para el humor y el misterio. Los aportó Enrique Núñez, de 80 años, que denuncia que su número de abonado ha ido subiendo en las últimas cinco temporadas: del 3 al 15, como si se estuviesen produciendo resurrecciones. “Supongo que la base de datos no está actualizada”, intuye.