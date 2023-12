Juan Carlos Calero, coordinador deportivo del Celta y principal enlace con Luis Campos, además de su repasar durante su intervención los movimientos que se han hecho en la confección de la actual plantilla hizo un pequeño análisis de la trayectoria del equipo en la actual temporada y aunque reconoció la preocupación mostró su confianza en que la situación cambiará.

Calero explicó que “en ningún momento esperábamos estar en esa posición. Después de un arranque complicado el equipo crecía y al final, por circunstancias del fútbol, vemos que esta es nuestra realidad. Hay preocupación y optimismo al mismo tiempo porque en el día a día vemos la implicación de los jugadores y esto es un proceso de adaptación. Creíamos que iba a ser muy rápido, pero no está costando más. Estamos cerca de salir de esa situación y cuando culmine el proceso vamos a subir en la clasificación. Seguimos siendo optimistas, vamos a estar más arriba y van a empezar a llegar las alegrías que por el momento no podemos daros”. El coordinador deportivo habló en nombre del cuerpo técnico y agradeció la entrega de los aficionados especialmente en el último partido de la pasada temporada: “No estamos haciendo las cosas como todos queremos y quiero transmitir ese agradecimiento y apoyo, la positividad que se respira en el estadio en todos los partidos. Pediros que sigáis con ese apoyo. El lema de Afouteza y corazón lo demostráis cada día. Somos consecuentes de lo que estáis sufriendo, somos responsables de que no todo está saliendo como queremos y trabajamos para revertir esa situación”.