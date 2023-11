La portería a cero no alcanza

El segundo triunfo se le resiste al Celta, que al menos sumó en el esquivo Mestalla un solvente empate. Un punto de mejora que no alcanza para salir a corto plazo del descenso, pero permite al conjunto de Benítez firmar su primera portería a cero del curso en un partido parco en ocasiones, pero impecable desde el punto de vista defensivo.

El Celta concedió menos y llegó más que el Valencia, pero le faltó finura y claridad para finalizar sus escasas llegadas al portal de Mamardashvili. Fue mejor que su rival a los puntos, sin otro premio que llevarse un punto en un campo en el que solo ha ganado cinco veces a lo largo de la historia, la última, con Berizzo, hace ya ocho años.

No mejora gran cosa el Celta su posición en la tabla, pero sale indemne de un campo complicado, libre por fin de los errores en los minutos finales que tan caro le han costado esta temporada. Navegó sin sufrir el grupo de Benítez en un duelo bien planteado tácticamente, de esos que gustan a los técnicos y aburren a los espectadores. Guaita tuvo seguramente la tarde más tranquila del curso y resolvió con seguridad el escaso peligro generado por un Valencia que no remató una sola vez entre los tres palos.

El Celta tampoco inquietó demasiado a Marmadashvili, pero estuvo más cerca del gol, en el primer tiempo con un remate de cabeza de Larsen que salió rozando el palo y, tras el intermedio, con un disparo en buena posición que Luca de la Torre envió a la grada y un potente tiro desde la frontal de Aspas que el portero georgiano del Valencia desvió tras pegar el balón en Yaremchuk.

Un solo cambio introdujo Benítez con respecto a San Mamés. Luca de la Torre relevó a Dotor para acompañar a Beltrán en el cogollo de la medular. Apenas un matiz que, sin embargo, no dio sentido al juego celeste porque el estadounidense, lejos de pagar el peaje de haber jugado entre semana con su selección, dio frescura y sentido al juego celeste, multiplicándose en el robo y avanzando metros con interesantes conducciones de pelota que, sin embargo, no tuvieron continuidad en los metros finales. No eligió bien el Celta en esta zona decisiva del campo, en buena medida por el alto nivel defensivo mostrado por el Valencia, un equipo insultantemente joven a la vez que sólido, que se mostró impecable en el repliegue. A cada robo de pelota del Celta, que presionó alto y ocupó con inteligencia el espacio, respondió con velocidad el conjunto de Baraja para neutralizar el peligro.

Las primeras aproximaciones con sensación de peligro, casi las únicas de los locales en el partido, fueron del Valencia. La mejor, en el minuto 4, tras un saque de banda que llegó a Hugo Duro tocado en segunda jugada y el artillero che, bien posicionado, remató muy alto. Casi a continuación, Guaita atajó un peligroso centro del propio Duro antes de que Diego López pudiese rematarlo. Eso fue todo, más allá de algún centro bombeado al área que el portero celeste sacó con autoridad y algo de nervios en los minutos finales cuando el Valencia, más por inercia que por desequilibrio, se acercó al área céltica.

Larsen fue, junto a Luca, el protagonista del Celta en los primeros compases del encuentro. El noruego metió en problemas al cancerbero local al interceptar un despeje y hacerse, ya escorado para disparar, con el balón en el área. Su pase a Aspas para remachar la jugada fue providencialmente interceptado por Gabriel Paulista. Poco después, el escandinavo y el moañés fueron protagonistas, a balón parado, de la más clara ocasión del Celta en la primera parte. Partió de una falta en el vértice del área grande que el astro celeste sirvió al cogollo y el noruego, elevándose sobre la defensa, peinó con veneno en la frontal del área chica, lamiendo el poste antes de perderse por la línea de fondo.

El guión del partido no sufrió cambios tras el intermedio, que ambos técnicos aprovecharon para mover el banquillo en un vano intento de desequilibrar la balanza a su favor. Yarek, relevó a Gayá, lesionado, nada más echar a rodar el balón y no mucho más tarde Amallah entró por Canós, sin que nada sucediese. Benítez movió también ficha con un triple cambio: Douvikas suplió a Larsen, Cervi reemplazó a un errático Bamba y Carles Pérez entró por Kevin en un intento seguramente de buscar tratar de explotar la bisoñez del joven sustituto de Gayá.

La estratagema no surtió el efecto deseado. El Valencia apenas era capaz de avanzar algunos metros en terreno céltico sin perder la pelota y los celestes se mostraban predecibles e imprecisos cerca el área rival. Un quiero y no puedo mutuo en el que tuvo mucho que ver el gran nivel defensivo colectivo de ambos equipos, con especial mención de Starfelt, un baluarte inexpugnable para los valencianistas, y Mosquera, que se multiplicó para apagar fuegos en el área che e impedir al Celta finalizar la jugada.

En este equilibrado reparto de fuerzas, el conjunto celeste fue , sin embargo, capaz de encontrar un par de grietas en la defensa local para inquietar a Mamardashvili. El primero en hacerlo fue Luca de la Torre tras una buena acción ofensiva del Celta que le dejó un balón muerto en el área en buena posición para el disparo. Pero la finalización no es precisamente el punto fuerte del estadounidense, que remató mal y envió la pelota al segundo anfiteatro.

Más cerca del gol estuvo, ya con la segunda parte muy avanzada, Iago Aspas. El moañés cazó un rebote dentro del área y descerrajó un trallazo que Mamardashvili desvió con apuros tras pegar el balón en Yaremchuk. No hubo ya mucho más. Ambos técnicos agotaron los cambios (por el Celta entraron aún Williot y Dotor y por el Valencia Foulquier) en unos minutos finales con más empeño que acierto en ambos bandos para acabar firmando un empate justo, pero insuficiente.

No fue Mestalla el punto de inflexión que buscaba el Celta, pero el conjunto de Benítez sale tibiamente reforzado en un momento especialmente delicado y tiene la oportunidad de hacer bueno el empate ganando la próxima jornada al Cádiz en Balaídos, su gran asignatura pendiente esta temporada. El buen nivel competitivo y el alto rendimiento defensivo mostrado ayer no ha bastado para sumar de tres. El tiempo apremia y es necesario dar más.