No hablan de final, pero casi. A nadie escapa que el partido del lunes, 4 de diciembre, ante el Cádiz adquiere para el Celta una extraordinaria importancia. Los jugadores del equipo vigués que tomaron la palabra ayer en Mestalla celebran el empate, pero todos coinciden en que no sirve de nada si no son capaces de lograr el triunfo ante los gaditanos: “Tenemos que hacer bueno este punto” explicaba Cervi a la conclusión del choque.

Se celebra el buen rendimiento defensivo, la primera portería a cero de la temporada, la seriedad del equipo, su concentración. En cambio se lamenta no haber sido capaces de sacar más provecho de las continuas llegadas al borde del área del Valencia y el hecho de haber tenido siempre el partido en su mano. Larsen explicaba a la conclusión del choque que “es un punto importante pero pienso que hoy podíamos hacer un poquito más, pero es un partido complicado y el Valencia ha estado bien en defensa. Creo que el 0-0 es un resultado justo porque es muy difícil jugar en este estadio y me voy contento con un empate”. Apunta el delantero noruego al choque ante los gaditanos: “Para nosotros es muy importante porque tenemos cosas que mejorar, tenemos gente que esta semana estuvo fuera con su selección pero para el lunes estaremos todos listos”. Vicente Guaita, para quien el partido era también especial por el regreso a su tierra, elogió el comportamiento del equipo: “Creo que estamos haciendo un gran trabajo, no se están dando los resultados pero con el trabajo que estamos haciendo saldremos de donde estamos y disfrutaremos con nuestra afición de mejores posiciones”. El portero, que está dando un buen rendimiento desde que se hizo con el puesto de titular, dijo que “al final el resultado es lo que te da tener una mentalidad positiva, pero el equipo lo está demostrando cada semana que tiene una mentalidad muy fuerte y tenemos que seguir. Hoy es un gran trabajo en un gran campo donde la afición del Valencia aprieta mucho y es un apoyo para su equipo. Jugamos la semana que viene otro partido difícil y con nuestra afición tenemos que conseguir por fin los tres puntos e ir mejorando en la clasificación”.