Cuando aún colean las declaraciones del jerarca del CTA, Luis Medina Cantalejo, despreciando, sin citarlo, las justificadas quejas del Celta sobre los arbitrajes, Alejandro Hernández Hernández, responsable del último atropello arbitral sufrido por el conjunto celeste, echó ayer más leña al fuego. En declaraciones “El Partidazo”, el árbitro canario aseguró que la intervención del VAR para anular el penalti de Jesús Navas a Douvikas que él había pitado sobre el terreno en el último instante del partido, estuvo plenamente justificada. “Si intervenimos e intervenimos bien, es que no debería haber intervenido porque no es jugada de VAR. Pero coño, hemos solucionado un problema. No era penalti”, espetó el colegiado en el programa de la Cadena COPE. “Es una jugada compleja. Al final el VAR está para solucionar y yo creo que se tomó la decisión más correcta, eso es lo importante. Se dejó de pitar un penalti que, una vez analizado, no es penalti”, explicó.

En su justificación, Hernández Hernández obvió, sin embargo, el hecho de que el protocolo de VAR establece de forma clara que las jugadas difusas, que no suponen un error manifiesto, se dejan a interpretación del colegiado y la protagonizada entre Douvikas y Navas es un claro ejemplo de ello. Tanto, que el colegiado canario tuvo que analizar la jugada en el monitor durante tres minutos para decidir finalmente que no constituía pena máxima y anularla. El árbitro de Las Palmas relató que, tras el partido, aclaró lo ocurrido a un jugador del Celta que se acercó a su vestuario para pedirle explicaciones. “Después del partido hablé con un jugador del Celta en mi vestuario y la predisposición fue supercorrecta. Le expliqué los argumentos, él me explicó el sentimiento de su equipo y le dije que lo entendíamos”, desveló Hernández Hernández, que comparó la presión de dirigir este partido con la de un clásico o un derbi debido a la sensibilidad del club vigués con los arbitrajes: “Le dije que venía a Vigo como si pitara un clásico. Iba con la sensación de que teníamos un partido importante porque sabemos por lo que están pasando, no somos ajenos a nada. Al final lo intentamos hacer lo mejor posible y yo creo que actuamos correctamente porque se anuló un penalti que no lo era”. Tal como ocurrió la víspera cuando, sin rastro de autocrítica, Medina Cantalejo expresó su satisfacción por el “alto nivel del arbitraje” de esta temporada y acusó veladamente al Celta que quejarse sin motivo, las palabras de Hernández Hernández generaron una profunda indignación entre la afición celeste. En la Calle del Príncipe, mientras tanto, han optado por un prudente silencio. Soto Grado Por otra parte, César Soto Grado ha sido el designado por el CTA para dirigir el duelo de mañana entre el Celta y el Valencia (Mestalla, 16.15 horas). El colegiado riojano ha dirigido al conjunto celeste 7 encuentros en Primera División con un favorable balance de 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Curiosamente, la única derrota encajada por los celestes como locales con este árbitro fue el pasado curso contra el Valencia en Balaídos (1-2). Esta temporada ha dirigido el Celta-Alavés (1-1), con polémica por la rigurosa expulsión por doble amarilla de Luca de la Torre. El extremeño Jesús Gil Manzano estará a cargo del VAR.