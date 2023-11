Imagino que Medina Cantalejo conoce la historia del árbitro que dirigió la primera final del Mundial entre Argentina y Uruguay. Era un belga llamado John Langenus, responsable de que, ante la falta de acuerdo entre los finalistas, cada mitad se jugase con un balón diferente. Langenus, además de árbitro y jefe de gabinete del Gobernador de Amberes, era colaborador de la revista alemana “Kicker” y al acabar los partidos que dirigía se sentaba un rato a escribir la crónica que luego dictaba a un teclista de la redacción. Nunca hacía alusión al arbitraje, ni para bien ni para mal. En sus comentarios no existían polémicas, protestas ni aficionados molestos con sus decisiones. Todo discurría en un idílico ambiente de caballerosidad y respeto. En ese mundo de John Langenus seguramente le gustaría vivir a Medina Cantalejo, un lugar apacible donde su sentencia de que en el CTA están encantados por el “alto nivel de aciertos” en lo que va de temporada sería dada por buena e incluso aplaudida con fervor.

Medina Cantalejo, árbitro que va muy delante de todos nosotros porque inventó el VAR antes de que llegase a nuestras vidas cuando en la final del Mundial de 2006 alertó a Horacio Elizondo de que Zidane le había dado un cabezazo a Materazzi después de verlo en un monitor que había junto a su tenderete de cuarto árbitro, salió el miércoles a ovacionarse en público. Fue como el humorista que se ríe de sus chistes con la intención de generar contagio, pero con la diferencia de que solo se rio él. Y por el camino atropelló vilmente al Celta, el equipo que pese a vivir en el extrarradio del fútbol está generando más ruido por lo flagrante de las decisiones arbitrales que está sufriendo esta temporada. Razón suficiente para recibir unas latigazos en la plaza del pueblo.

El presidente de los árbitros, en una indecente huida hacia adelante y un intento por trazar su particular venganza con un club que solo reclama coherencia –y en voz bajita, para no molestar en exceso–, quiso poner al mismo nivel el error arbitral con los fallos de los futbolistas en el terreno de juego aludiendo directamente al exceso de Renato Tapia para ganarse una segunda amarilla contra el Sevilla y a los errores de Larsen delante de la portería. Comentario de barra de bar, más propio de odiador tuitero, que viniendo del presidente de los árbitros resulta insólito y provoca sonrojo. Le sobró altanería; le faltó el palillo en la boca y ya puestos una frase aún más rotunda: “A ver Benítez...pero con esa banda ¿dónde carallo vas?” pudo haber dicho porque ése era el sentido de su argumentación.

Olvida Cantalejo lo obvio, que los futbolistas del Celta no tienen una segunda oportunidad para arreglar sus despropósitos como sí le sucede a los árbitros. Ellos son los primeros en pagar sus propios errores. Ojalá tuviese capacida de enmienda Tapia para que le viniese de repente el raciocinio o Larsen para saber de qué manera la va a llegar el balón y hacia dónde se va a vencer el portero. Pero no disfrutan de esa herramienta, esto no es “Una cuestión de tiempo”, aquella película en la que el protagonista se metía en un cuarto oscuro para saltar en el tiempo unos segundos o unos días y corregir así los errores que iba cometiendo en la vida. Sin embargo, los árbitros tienen esa facultad gracias a la tecnología y la desaprovechan enredados por un uso caprichoso. De eso se queja sobre todo el Celta.

Esa autocrítica que le falta a Medina Cantalejo sí existe en Vigo donde nadie discutió la segunda amarilla a Tapia y Larsen sufre el lógico escrutinio de un delantero hasta el punto de tener su propio club de críticos desnortados que aprovechan cualquier ocasión para ajustar cuentas con él. Es la penitencia del futbolista cuando las cosas no salen como uno desea y nadie la discute. Se acepta y listo. Con lo que no es tan sencillo tragar es cuando después de ser apaleado el jefe de policía te dice que el problema es tuyo por haber elegido la acera equivocada para volver a casa.