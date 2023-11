A vueltas con la medular

El centro del campo es la línea más imprevisible del equipo de Rafa Benítez. A la espera de un pivote más físico y “más agresivo”, el entrenador del Celta viene manejando múltiples combinaciones en busca de las piezas que mejor se puedan adaptar a la sala de máquinas celeste. En las cinco últimas jornadas, tras abandonar la defensa de tres centrales, Benítez ha recurrido a ocho futbolistas para jugar en la medular, apostando incluso por reconversiones como la de sacar a Óscar Mingueza del lateral derecho o dar oportunidades a jóvenes como Hugo Sotelo y Carlos Dotor. También le ha concedido la titularidad a un Renato Tapia que parecía condenado al ostracismo al negarse a renovar un contrato que a partir de enero le permitirá negociar con otro club. Para el compromiso del sábado en Valencia (16:15 horas), Benítez recupera a Tapia tras cumplir sanción por su expulsión ante el Sevilla. Con todos los elementos a disposición del técnico, resultará complicado acertar los cuatro centrocampistas que jugarán desde el inicio en Mestalla.

El único que hasta el momento tenía una plaza segura era Jonathan Bamba, pero el costamarfileño regresa a Vigo después de sufrir un proceso viral en la concentración con su selección. Se espera que Bamba esté recuperado para el sábado, pero por el momento es duda; al igual que Carl Starfelt, que también se vio aquejado por un virus y se perdió los dos compromisos de Suecia.

En el costado derecho de la medular, Mingueza es el principal candidato a continuar como titular. El barcelonés jugó un buen partido en San Mamés pero le penalizó el inocente penalti cometido en una de las últimas jugadas del partido que privó al Celta de un empate. En esa posición también se ha manejado Carles Pérez, pero el de Granollers arrastra molestias físicas en los aductores y acumula cuatro partidos sin ser titular.

Beltrán y Tapia se juegan una de las plazas en el doble pivote. Antes de tomar la decisión de cuál de los dos es titular, Benítez tendrá que conocer el estado físico en el que regresa el internacional peruano, que disputó los dos partidos completos con su selección y quizás solo pueda realizar un entrenamiento antes de que el equipo viaje la tarde del viernes a la capital valenciana.

Para el cuarto puesto de la medular, el técnico céltico cuenta con tres candidatos: Sotelo, Dotor y De la Torre. Al estadounidense se le espera en Vigo las próximas horas tras su participación con la selección de Estados Unidos ante Trinidad y Tobago. De la Torre es un habitual en el centro del campo con Benítez, que valora su dinamismo en el juego, sus apariciones en el área rival y su disposición a labores de contención. Como en el caso de Tapia, el técnico examinará su estado físico tras un regreso a Vigo muy encima del compromiso liguero.

Si no hubiese contratiempos, Bamba, De la Torre y Mingueza tendrían asegura una plaza en el once céltico ante el Valencia. La cuarta pieza de la medular se la disputarían Beltrán y Tapia. En el resto del equipo no se esperan cambios. Guaita continuará en la portería, con Kevin, Starfelt, Unai Núñez y Manu Sánchez, en defensa; mientras que Larsen y Aspas son ahora mismo la pareja atacante favorita de un Benítez que maneja varias opciones para la medular.