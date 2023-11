En el nombre del padre

El Celta visitará el sábado Mestalla (16:15 horas, Movistar LaLiga), para disputar un partido cargado de reencuentros: de Vicente Guaita y de Rafa Benítez con su antigua afición y del entrenador del Celta con Rubén Baraja, pupilo y amigo del técnico madrileño con quien coincidió en el Valladolid y después en el Valencia que conquistó dos títulos de Liga y uno de la Copa de la UEFA. Desde entonces, ambos mantienen una estrecha relación afectiva, como demostró el ahora preparador céltico cuando su homólogo se hizo cargo del conjunto che, en febrero pasado, al enviarle un mensaje de vídeo en la primera rueda de prensa del vallisoletano al frente del conjunto de Mestalla.

La amistad de Baraja y Benítez viene de lejos, de la temporada 1995-96 en el Valladolid. Benítez se había hecho cargo del equipo de Pucela en el que Baraja con 20 años intentaba abrirse paso como centrocampista. “Rafa Benítez te marca mucho porque tiene sus bases bien definidas”, diría años después Baraja del técnico con quien se reencontró en Valencia un lustro después y con quien trabajó durante tres temporadas a partir de 2001.

Así, Bajara sería clave en un partido en Montjuic en el que Benítez se jugaba el puesto de entrenador del Valencia, que al descanso perdía por 2-0 ante el Espanyol. El madrileño dio entrada entonces al vallisoletano, que fue decisivo en la remontada que daba continuidad en el banquillo al ahora entrenador del Celta. Ese curso, el Valencia ganó el título de Liga, dos décadas después del anterior. Y dos años más tarde, Baraja y Benítez eran protagonistas del doblete valencianista: liga y Copa UEFA.

En el verano de 2004 se rompía ese vínculo profesional, pero no una amistad que incluso se fortaleció cuando Baraja emprendió la aventura como entrenador. El vallisoletano sería uno más de aquel equipo campeón que se abriría camino en los banquillos, como Mauricio Pellegrino (ayudante de Benítez en el Liverpool), Albelda, Angulo, Aimar, Ayala, Mista, Curro Torres o Xisco Muñoz.

“Él siempre ha sido un referente para mí como entrenador, además con él conseguimos muchos éxitos. Benítez era nuestro líder. Consiguió algo muy difícil en Valencia: que te respete todo el mundo”, recordaba tiempo atrás un Baraja que comenzó a entrenar en la cantera del Valencia y después de su paso por el Elche, el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón firmaría por el Tenerife, como Benítez. Y ambos darían el salto al Valencia tras su etapa en el equipo canario, aunque Baraja tuvo que hacer más méritos en Zaragoza antes de regresar a Mestalla. “Tenerife es un sitio especial porque Benítez siempre nos hablaba de su etapa aquí cuando coincidimos en el Valencia”, dijo entonces.

El curso pasado, el equipo valencianista tuvo muchas dificultades para mantenerse en la máxima categoría. Tras el fracaso de Gattuso, el equipo de Peter Lim apostó por un Baraja que despertaba desconfianza entre la afición por su inexperiencia en la máxima categoría. Su amigo Rafa Benítez salió al rescate y bendijo su llegada Mestalla con un mensaje de vídeo que se publicó en la primera rueda de prensa del vallisoletano como nuevo técnico valencianista: “Sé que tenéis capacidad para sacar al club adelante. Espero que tantas y tantas horas que hemos pasado juntos te hayan servido. El mejor consejo que puedo darte es que seas tú mismo y que tomes decisiones con sentido común. Tienes capacidad de sobra para hacerlo bien”, manifestó Benítez a través de un vídeo a Baraja y a su ayudante Marchena cuando asumieron la responsabilidad de salvar al Valencia del descenso. El Valencia, como el Celta, evitó el descenso en la última jornada.

Ya como entrenador del Valencia, Baraja no ha ahorrado elogios hacia su “padre” profesional: “Benítez siempre ha buscado el equilibrio defensa-ataque. Presenta una buena estructura defensiva y es muy insistente en la búsqueda del gol. Siempre es un trabajo global, en el que cada jugador conoce su rol. Un método acertado y moderno”. Ese método no le funciona de momento a Benítez en el Celta, que va penúltimo, a once puntos de un Valencia que ocupa la novena plaza. El pupilo supera al maestro.