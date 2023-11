Jörgen Strand Larsen regresa a Vigo con dos goles y una asistencia más en su cuenta particular para preparar la visita que el Celta realizará el sábado a Valencia (16:15 horas). Las dos actuaciones ante Islas Feroe y Escocia con su selección le han sentado muy bien al delantero noruego, que se ha convertido en una de las piezas imprescindibles para un Rafa Benítez que parece dispuesto a que su pupilo alcance la excelencia. En lo que va de curso, el atacante escandinavo suma 7 goles, tres asistencias, otros tres tantos anulados y dos disparos a los palos. Larsen disfruta de su mejor momento deportivo desde que en el verano de 2022 firmase contrato con el conjunto vigués hasta 2028.

Benítez ha demostrado una gran habilidad para sacar lo mejor de los delanteros. El caso más conocido es el de Fernando Torres, a quien fichó del Atlético de Madrid para convertirlo en uno de los más reputados atacantes del mundo y en ídolo del Liverpool. Pero lo mismo hizo el técnico madrileño en el Valencia con Nista o en el Extremadura con Gluscevic. Los tres futbolistas lograron su récord personal de goles en una temporada junto al ahora técnico del Celta. Torres sumó 24 goles en la Premier League durante el curso 2007-08. Nunca antes, ni después, el madrileño alcanzaría la veintena de tantos en un campeonato regular.

“Es el entrenador con el que más he mejorado en mi vida”. Esa frase la pronunció Miguel Ángel Ferrer, Mista, protagonista de un ascenso con Benítez en Tenerife y que más tarde se convertiría en uno de los mejores goleadores de LaLiga con el Valencia. “Siempre me dijo que si mejoraba mi forma física sería mejor. Y tenía toda la razón”, añadía quien con 19 goles se convirtió en el mejor artillero español de Primera División en la temporada 2003-04. El murciano no volvería a aproximarse a esos dígitos.

Aunque el caso más llamativo de los tres es el de Vladimir Gluscevic. El montenegrino explotó como goleador en el Extremadura en la campaña 1997-98. Con Benítez se convirtió en el máximo realizador de Segunda División, con 24 goles, cuando el curso anterior no había pasado de dos tantos. El siguiente ejercicio, en el Sevilla, se quedó en media docena de dianas.

El reto de Benítez con Strand Larsen es que supere los 14 goles que el noruego anotó durante su segundo año en el Groningen neerlandés. De momento, el delantero de 24 años es el máximo realizador del Celta, con 4 goles, en el primer tercio del campeonato.

Larsen es una de las piezas imprescindibles de la plantilla para el técnico madrileño. Ha sido titular en todas las jornadas de Liga, junto a Jonathan Bamba y a Unai Núñez.Y su rendimiento ha ido mejorando con el paso de las jornadas hasta convertirse en uno de los mejores del conjunto vigués. De hecho, el celtismo así se lo reconoció con sus votos al proclamarle como mejor jugador del Celta en septiembre.

En esta ventana de partidos de selecciones, Larsen aprovechó las oportunidades que le concedió Stale Solbakken. Fue titular en el amistoso ante Islas Feroe y marcó un gol en la primera parte. En el descanso fue sustituido por Erling Haaland, al que le une una gran amistad tras coincidir en las selecciones inferiores de Noruega. El céltico, de hecho, agradece los consejos de su compañero para poder convertirse en un mejor rematador. La estrella del Manchester City se lesionó en ese partido. Para la cita contra Escocia, clasificatorio para la Eurocopa, Larsen repitió en el once inicial. Y volvió a aprovechar la oportunidad ante las ausencias de los lesionados Haaland y Alexander Sorloth.

Contra los escoceses, Larsen dio la asistencia del primer gol (de espaldas y golpeando el balón con el tacón hacia atrás) y anotó el segundo de su equipo en Hampden Park. Ahora, el delantero del Celta suma 3 goles y 2 asistencias en sus 11 participaciones con la selección absoluta de Noruega, que pese a contar con estrellas mundiales como Haaland y Odegaard no disputará la próxima Eurocopa. Larsen brilló y se rebaloriza en Europa.