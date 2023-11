El Celta ha tenido que esperar casi año y medio para que Iago Aspas y Jörgen Strand Larsen coincidiesen como goleadores en el mismo partido y que uno de los dos asistiese al otro para engordar el marcador del conjunto vigués. Hasta la cita del viernes pasado en San Mamés, el gallego y el noruego se mostraban como delanteros con escasa conexión en el juego. En el vigésimo séptimo partido de LaLiga que ambos coincidían como titulares llegó ese momento mágico que se espera en una pareja de atacantes que forman la principal referencia ofensiva del equipo.

En los últimos tiempos, Aspas había establecido amistades futbolísticas muy rentables con compañeros como Nolito, Orellana, Maxi Gómez o Santi Mina. Con Larsen ha costado más de lo esperado que ese entendimiento en el terreno de juego se materializase en goles. Es verdad que el moañés llevaba muchos meses de sequía, desde el 18 de marzo, situación que no ayudó a mejorar los números que reflejan sus conexiones con anteriores delanteros del Celta. Lo llamativo es que no solo no coincidieron hasta el viernes en marcar en el mismo partido sino que tampoco ninguno de los dos asistió al otro en un gol.

Jörgen Strand Larsen llegó a Vigo en el verano de 2022 como gran apuesta del club para convertirse en el delantero centro del Celta del futuro. El joven noruego se estrenó en LaLiga con 4 goles y otras tantas asistencias. Esa temporada, Aspas la cerró con 12 tantos y 4 asistencias. Ninguno de los dos celebró goles en la misma jornada y ninguna de sus asistencias (un total de 8) fueron hacia su compañero. El gallego y el noruego coincidieron como titulares en 15 de las 38 jornadas del pasado curso, pero en ningún momento marcaron al unísono ni sus pases de gol fueron para que cualquiera de los dos engordase sus estadísticas. Se comportaron como entes independientes, sin conexión sobre el césped, como si la presencia de uno impidiese brillar al otro.

Su falta de química en el ataque se acentuó este curso con la ineficacia absoluta de un Aspas que era incapaz de superar a los porteros rivales. Larsen, mientras tanto, seguía sumando tantos hasta convertirse en el máximo goleador del Celta, a pesar de los goles que le anulaban o remates que escupían los palos de la portería.

A la visita a San Mamés, Aspas acudía sin goles en su cuenta particular y con tres asistencias que ninguna había tenido como beneficiario a Larsen. El entendimiento entre ambos futbolistas continuaba sin reflejarse en números y el equipo vigués lo echaba de menos.

El duelo ante el Athletic Club, pese a la derrota céltica, supuso el resurgir goleador de Aspas. El moañés encontró portería después de 27 horas de juego sin marcar (25 partidos). Fue el gol que abría el marcador. El capitán del Celta buscó un disparo con rosca desde la frontal que se estrelló en la base del poste para alojarse en la portería del internacional Unai Simón.

Superada la hora de juego, los célticos aprovechaban otro vertiginoso ataque con un extraordinario pase en profundidad de Mingueza hacia un Aspas que apareció por el costado derecho. El moañés buscó a Larsen, que en el segundo palo le ganaba la espalda de los centrales y solo tuvo que empujar el balón para igualar el marcador a tres.

Era la primera vez que Aspas y Larsen marcaban en el mismo partido y que uno de ellos le daba una asistencia de gol al otro. Por fin, la pareja de delanteros del Celta encontraba un punto de conexión, de entendimiento, para aumentar la renta goleadora del equipo celeste. Ahora, solo falta que ambos mejoren esos registros.

Aspas, apercibido de sanción por cartulinas amarillas

Iago Aspas se sitúa a una tarjeta amarilla de la suspensión después de que en San Mamés le mostrasen la cuarta cartulina de la temporada. Era la tercera amonestación del capitán del Celta por protestar al árbitro. Mientras, el conjunto vigués no pudo contar el viernes con Renato Tapia por sanción después de que el internacional peruano viese dos tarjetas amarillas en la visita del Sevilla a Vigo. La amonestación lleva a Aspas a presentarse el próximo partido de Liga en Valencia (sábado, 25 de noviembre) con la amenaza de suspensión. El capitán céltico ha sido titular en doce de los trece partidos del campeonato. Rafa Benítez lo dejó en el banquillo en el partido de Las Palmas. En la visita a Canarias, el técnico madrileño apostó por la pareja Larsen-Douvikas. El siguiente céltico más amonestado es Unai Núñez, con tres cartulinas, mientras que con dos se sitúan Fran Beltrán y Carl Starfelt. En cuanto a la clasificación de los equipos de LaLiga en disciplina, el equipo vigués ocupa la decimotercera posición después de sumar 20 tarjetas amarillas y 3 rojas (De la Torre, Iván Villar y Renato Tapia).