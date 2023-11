Kevin Vázquez fue uno de los pocos jugadores celestes que ejerció la autocrítica tras la derrota encajada en San Mamés contra el Athletic en un partido en el que el Celta mostró su mejor, pero también su peor cara. “El partido no ha sido extraordinario porque no hemos conseguido la victoria. Son muchos los que han venido [a Bilbao) y los que han gastado dinero para animarnos y no hemos estado a la altura. El trabajo lo tenemos. Trabajamos muchísimo, aunque no sé si el mensaje va a calaren la afición”, lamentó el zaguero nigranés a la conclusión del encuentro.

En declaraciones a Celta Media, el canterano quiso transmitir al celtismo su convicción de que el Celta superará su prolongada crisis de resultados. “Vamos a salir de ahí. Entramos en el vestuario y nos vimos las caras todos. Estamos muy dolidos. La gente estaba fastidiada, pero no hay otra. Esto nos va a hacer estar más fuertes al final de la temporada”, destacó Kevin, que insistió: “Tengo clarísimo que vamos a salir de ahí. No sumamos puntos, pero sumamos corazón, fortaleza de equipo. Aunque estemos abajo, vamos a salir de ahí cuanto antes”. Carlos Dotor, por su parte, lamentó, tras el buen juego desplegado, que el equipo perdiese otro partido sobre la bocina: “Parece que hay algo que no está funcionando y en los últimos minutos se nos van muchos partidos y muchos puntos. Tenemos que tratar de mejorar eso, pero los partidos los competimos y estamos en una buena línea”.