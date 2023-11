“Para mí es inexplicable que el Celta esté donde está metido”. Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club mostraba así su perplejidad por la delicada situación clasificatoria del conjunto de Rafa Benítez, que volvía a perder en el último instante en San Mamés un partido que tuvo en sus manos ganar o, al menos, no perder. Es un hecho constatado que el fútbol no está haciendo justicia esta temporada al Celta. El equipo celeste exhibe una identidad reconocible, se muestra ordenado sobre el terreno y maneja con eficacia y verticalidad el contragolpe, pero no es un equipo constante y presenta también deficiencias a las que difícilmente se puede sobrevivir.

La desdicha se ceba con el Celta Antes de la visita a San Mamés, Rafa Benítez cifraba en 10 puntos la factura pagada por errores arbitrales o del VAR. El perjuicio, nadie lo duda ya, ha sido grave, pero no explica por sí mismo el raquitismo que afecta al equipo en la clasificación. La realidad es que el Celta ha hecho bastantes cosas bien, pero también ha hecho algunas mal y ha pagado un precio desorbitado por sus momentos de desconexión en los minutos finales de los partidos. En cuanto el reloj llega al minuto 80, crece la sensación de que algo terrible va a pasar. Y acaba pasando. La factura es perfectamente cuantificable. Doce puntos nada menos han volado en los últimos 10 minutos de partido por déficit de atención, exceso de cansancio o pura mala suerte (que también ha habido), pero en general por errores gruesos que podrían haberse evitado con menos nervios y mayor concentración. El mal golpea desde la tercera jornada, cuando Jude Bellingham dio el triunfo al Real Madrid en Balaídos tras un saque de esquina, pero se ha repetido de forma recurrente a lo largo de todo el curso y se ha acentuado en los últimos tres encuentros. El dato es elocuente: el Celta ha recibido casi el 60 por ciento de sus goles (el 58,3 por ciento en concreto) en los diez minutos finales de partido. Lo contaremos y no nos creerán Contra el Mallorca, en Balaídos, donde el cuadro vigués desconoce la victoria y pulveriza este curso registros negativos, fue Muriqi, el que rejoneó de muerte a los celestes en una acción aislada tras un saque de banda. El gol en contra llegaba tras un aluvión de ocasiones fallidas y la anulación de un gol aparentemente legal por entender el VAR que el disparo de Bamba no había rebasado por completo la línea de gol tras estrellarse el balón contra el travesaño. Más dolorosa, pese a la talla del oponente y el gran juego desplegado por los celestes durante casi 80 minutos, fue la derrota sufrida en Montjuic, donde el Celta ganaba por 0-2 al Barcelona en el minuto 76 de partido. En 8 minutos funestos, entre el 81 y el 89, los tres puntos que el Celta ya pensaba que tenía en el bolsillo se fueron por el sumidero. No menos frustrante y aún más al límite fue la derrota encajada en el siguiente partido frente a Las Palmas en el Estadio Gran Canaria. Otro duelo con controversia arbitral por el gol legal anulado, a instancias del VAR, a Larsen por una falta imperceptible y sin incidencia en la jugada de Douvikas a un defensa del conjunto canario. Otro atropello claro que no justifica los dos errores de concentración casi consecutivos que propiciaron la remontada del rival: un penalti improcedente de Starfelt que Jonathan Viera transformó en el empate en el 83 y un grave error defensivo en el 97 que permitió a Marc Cardona rematar en el área pequeña un pase del propio Viera que dejó al Celta con un palmo de narices en el último segundo del encuentro. El siguiente episodio ocurrió en Montilivi, feudo del sorprendente Girona, líder y máximo goleador del campeonato. Tras contener, incluso dominar por momentos, a los de Míchel Sánchez, Yangel Herrera sentenció al Celta en una acción aislada en el minuto 91 de partido. Ocho minutos antes, el VAR había anulado otro gol legal a Luca de la Torre por supuesta falta de Carlos Dotor al portero del Girona, Gazzaniga, a quien se le escapa el balón de las manos antes de chocar con el centrocampista celeste. El VAR fue protagonista también en el siguiente partido en Balaídos contra el Sevilla por llamar a la revisión y anular luego un penalti señalado por el árbitro a favor de los celestes por agarrón de Jesús Navas a Douvikas en el minuto 97. Poco antes, en el 83, un balón rebotado de Mingueza dentro del área le caía a En Nesyri, que igualaba el tanto conseguido en el primer tiempo por Starfelt. El extenso catálogo de finales desdichados tuvo su colofón el viernes en Bilbao con goles del rival en el último segundo del último minuto de cada tiempo, el último tras un penalti desgraciado por mano de Mingueza en el minuto 98, con el agravante de que Iago Aspas había fallado minutos antes, en el setenta y pico, otra pena máxima con empate a tres goles en el marcador. Era el segundo penalti que fallaba el astro céltico tras el que privó en la novena jornada al Celta ganar en superioridad al Getafe. Cinco jornadas consecutivas en descenso La derrota encajada el pasdo viernes en San Mamés frente al Athletic Club impide otra semana al Celta abandonar los puestos de descenso, que el equipo vigués ocupa por quinta jornada consecutiva. El conjunto de Benítez cierra en precario un primer tercio de temporada, sin triunfos en Balaídos, y con una única victoria (ante el Almería, colista y único equipo que no ha ganado un solo partido esta temporada) en trece partidos. El equipo de Rafa Benítez ha ocupado posiciones de descenso en ocho de las trece jornadas ligueras disputadas hasta la fecha con números que figuran entre los peores en sus cien años de historia. El pasado curso, sin ir más lejos, Eduardo Coudet fue despedido en la duodécima jornada con 4 puntos más de los que actualmente sumaba el preparador madrileño. Óscar García y Fran Escribá fueron también despedidos en el mes de noviembre con mejores números que Benítez, el catalán con idéntica puntuación en 8 jornadas y el valenciano 9 puntos en sus 12 primeros partidos.