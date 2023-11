Solidaridad con el enfado céltico

El arbitraje en España pasa por uno de sus peores momentos, a pesar de contar con más elementos técnicos y mayor nivel de profesionalidad de sus componentes. Los continuos atropellos al Celta en lo que va de temporada y los que se añaden en casi todas las jornadas a otros equipos han generado una corriente de solidaridad con el equipo vigués y un clima de opinión en el que se reclaman mejoras inmediatas que acaben con tanta injusticia en la aplicación del reglamento del fútbol.

Exárbitros como Estrada Fernández o Mateu Lahoz dan la razón al Celta en sus reclamaciones por las malas actuaciones arbitrales que sufre por parte de los colegiados y del VAR. También el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se suma a las críticas y aboga por que se busque “más transparencia en las decisiones” de los colegiados. Desde la emisora Cope subrayaron “el cabreo” de Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, por lo sucedido con el VAR en el partido Celta-Sevilla del pasado sábado.

En ese encuentro, el colegiado Hernández Hernández señaló un penalti de Navas sobre Douvikas. Ante una llamada del VAR, el colegiado revisó la jugada en el monitor y anuló su propia decisión. El Celta se quedó sin pena máxima en la última jugada del partido y tuvo que conformarse con un empate para sumar su séptima jornada consecutiva sin ganar en Balaídos. Durante ese partido, el celtismo reclamó“respeto” con pancartas y cánticos al estamento arbitral, pero ante un nuevo atropello elevó el tono de las protestas y el grado de indignación.

Desde el plató de Movistar, Mateu Lahoz mandó “ánimos al celtismo. Por suerte sólo llevamos 12 jornadas”, dijo el exárbitro internacional antes de añadir: “Es normal que el celtismo vea fantasmas. Estas cosas están pasando y hay que hacer un estudio profundo porque no lo estamos haciendo bien. Como apasionado del fútbol, como alguien que ha estado 32 años en el arbitraje, que no vean fantasmas. Espero que el Comité Técnico de Árbitros empiece a reflexionar lo que está pasando porque la gente ya no entiende porqué entra o no el VAR”.

Su compañero Estrada Fernández arremete contra el estamento arbitral: “Hay una falta total de mando en el CTA”, responsabilidad de Medina Cantalejo. Éste, según reveló Isaac Fouto, “está muy cabreado por lo sucedido con el VAR en el Celta-Sevilla y en el Valencia-Granada”. En Balaídos, el vídeo arbitraje intervino sin razón y en Mestalla permitió que los locales ganasen el partido gracias a un penalti inexistente. Según el periodista de la Cope, el presidente del CTA está dispuesto a que se hagan públicos los audios del VAR.

En este sentido, Javier Tebas, de LaLiga, plantea nuevas medidas para mejorar el arbitraje: “Vamos a intentar que los árbitros expliquen sus decisiones tras los partidos, lo que ya está pasando en otras ligas como la italiana y la inglesa. LaLiga va a intentar impulsar que se busque más transparencia en las decisiones”, y para ello también propone que se puedan escuchar los audios del VAR.

En plena polémica por las actuaciones arbitrales, De Burgos Bengoetxea explicó el lunes a los entrenadores del Getafe y el Cádiz la expulsión de Djene. Ambos técnicos agradecieron el comportamiento del árbitro en una jugada polémica. El Celta no tuvo la misma suerte con Hernández Hernández tras anular el penalti a Douvikas. “Es un agravio comparativo con el compañero del Celta-Sevilla”, señaló Estrada Fernández, otro exárbitro que se muestra crítico con el CTA y solidario con un Celta cuya afición continúa clamando justicia arbitral.