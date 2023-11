Pendientes de Competición

El Celta confía en que el Comité de Competición no sancione a Iago Aspas por derribar la pantalla del VAR durante el encuentro de Liga que el conjunto celeste disputó el pasado sábado contra el Sevilla en Balaídos. El órgano disciplinario de la RFEF podría actuar contra el delantero del Celta por tirar al suelo en un arrebato de rabia y frustración el monitor del VAR tras el penalti anulado al equipo celeste por Hernández Hernández, quien rectificó tras ser llamado desde la sala VOR la decisión que previamente había tomado en el campo, privando al Celta de la posibilidad de ganar el partido en el último minuto del descuento. Tampoco esperan en la Calle del Príncipe que el departamento de Integridad de la RFEF o el propio CTA actúen de oficio contra Aspas por las declaraciones que el moañés realizó a la conclusión del encuentro a DAZN quejándose del arbitraje.

Aunque existen precedentes de sanción por derribar el monitor del VAR, en el Celta se muestran “relativamente tranquilos” en que el delantero morracense eluda el castigo, ya que el colegiado no incluyó en el acta arbitral el episodio, ni existen imágenes de televisión (sí las hay grabadas por aficionados del Celta desde la grada) en las que se aprecie el derribo de la pantalla.

En mayo pasado el delantero del Almería Luis Suárez fue sancionado con un partido de suspensión por derribar el monitor del VAR cuando se dirigía al vestuario tras ser expulsado. El árbitro, a la sazón Pablo González Fuertes, recogió el episodio en el acta y al jugador se le suspendió por un partido por conducta contraria al buen orden deportivo de carácter leve. Al artillero colombiano se le aplicó, en concreto, el artículo 129 del código disciplinario de la RFEF: “Incurrirán en suspensión de hasta cuatro partidos o multa de hasta 602 euros aquellos cuya conducta sea contraria al buen orden deportivo cuando se califique como leve”.

Ayer cometí un error. No debería haber canalizado mi frustración de esa manera. Me duele porque no es el ejemplo que quiero dar a los celtistas más pequeños 🩵 — Iago Aspas Juncal (@aspas10) 5 de noviembre de 2023

El hecho de que el episodio no aparezca recogido en el acta arbitral obligaría al Competición a entrar de oficio para juzgar el caso, lo que constituiría un hecho excepcional. El jugador celeste, además, ha mostrado arrepentimiento por su conducta de forma pública. “Ayer cometí un error. No debería haber canalizado mi frustración de esa manera. Me duele porque no es el ejemplo que quiero dar a los celtistas más pequeños”, escribió Aspas en las redes sociales unas horas después del partido.

Existe la remota posibilidad de que, como ya ha ocurrido antes, el CTA o el departamento de Integridad de la RFEF pidan que se actúe de oficio contra el delantero celeste por sus declaraciones a la conclusión del encuentro. “Lo ha visto todo el mundo. Pasó en Girona y esta semana igual. Parece que cada vez que sacamos la cabeza nos quieren hundir más. Con todas las que nos deben deberíamos estar casi en Champions”, declaraba a DAZN el goleador celeste, quien se preguntaba “cómo se puede medir la intensidad de un agarrón que es clarísimo cuando ya se ha pitado”. “Intentaremos ganar en San Mamés, si nos dejan, y si no, nos quedaremos con la cara que nos hemos quedado hoy”, precisaba Aspas, que mostraba su descontento por los reiterados perjuicios arbitrales que el Celta viene sufriendo esta temporada: “Si te pasa una vez, agachas la cabeza, pero llevamos once jornadas y la balanza nunca cae de nuestro lado. Y el día que cae lo llaman a que vaya a ver la intensidad de un agarrón”.

No sería, en todo caso, la primera vez que Iago Aspas se enfrenta a la posibilidad de ser gravemente sancionado por sus declaraciones después de un partido. En abril de 2022 el delantero celeste fue denunciado por el departamento de Integridad de la RFEF y el CTA tras quejarse arbitraje de Pablo González Fuertes en un partido contra el Real Madrid en Balaídos. Sin embargo, el Comité de Competición estimó las alegaciones presentadas por el Celta y archivó el caso. Con este precedente, parece difícil que se presente una denuncia para que se actúe de oficio contra Aspas.

A pesar de los recurrentes errores arbitrales y del VAR contra el Celta que Rafa Benítez ha estimado en la pérdida de entre 8 y 10 puntos, el club vigués no va elevar, al menos de inmediato, una queja formal contra el CTA, tal como ya anunciado que va a hacer el Granada por el último arbitraje sufrido contra el Valencia. El club nazarí pedirá los audios entre el árbitro y la sala VOR en la acción del penalti a Hugo Duro señalado en Mestalla.

En la Calle del Príncipe no están convencidos de que una queja formal (que ya presentaron de forma privada en una reciente reunión con Luis Medina Cantalejo, el mandamás de los árbitros) vaya a surtir efecto y prefieren además no agitar el avispero en un momento en el que Iago Aspas se podría enfrentar a una sanción.

El que no podrá evitar la sanción será Renato Tapia, que será castigado con un partido de suspensión por su expulsión con doble tarjeta amarilla en el duelo contra el Sevilla.