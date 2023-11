Rafa Benítez sigue confiando en que el Celta remonte el vuelo, a pesar de errores arbitrales que le han privado de los puntos suficientes para verse en una situación más cómoda en LaLiga. “Aunque nos pongan zancadillas, seguiremos y seguiremos”, proclamaba ayer el técnico madrileño ante la cita de hoy contra el Sevilla, en la que el celtismo mostrará su enfado por el trato arbitral.

Benítez arrancó su intervención destacando la victoria en la Copa. “Para nosotros era importante por ver al equipo jugar bien, meter goles, no encajar... Muchas cosas positivas porque nos hacía falta recuperar esa confianza para algunos jugadores”, explicó el técnico madrileño.

Superada la primera ronda copera, el entrenador del Celta confía en “reconducir” la trayectoria de su equipo en LaLiga, después de sufrir numerosos errores arbitrales: “Venimos con algo de confianza del último partido y venimos con cierto malestar de muchas de las situaciones que se han ido dando durante la temporada. Eso lo tenemos que reconducir y darle forma para que nos aporte energía. Los aficionados y todo el mundo es consciente de la importancia de este partido y de cada partido. Vamos a estar todos unidos y centrados al máximo para tratar de no cometer errores y aprovechar los que pueda cometer el Sevilla”, subrayó.

El técnico del Celta recuerda el potencial del equipo andaluz, a pesar de sus problemas en LaLiga. “El Sevilla es un gran equipo, con grandes futbolistas que no encuentra todavía ese entrenador ideal para sacarle rendimiento. Esperemos que Diego Alonso lo sea, pero tras el partido de Vigo”. Por ello, Benítez cree que la baja de Sergio Ramos no supone un gran contratiempo: “Sergio es un buen futbolista, pero tienen una gran plantilla”.

El comité de árbitros designó a Prieto Iglesias para el VAR de la cita de Balaídos. Es el mismo colegiado que asumió esa función ante el Mallorca y la UD Las Palmas, en los que los célticos se vieron perjudicados por errores arbitrales. Benítez, sin embargo, espera que cambie esa dinámica negativa en esta ocasión. “Primero diría que fue una sorpresa por la designación. Lo veo como positivo porque como ha sido tan evidente, estoy convencido de que van a estar mucho más atentos para que todo vaya bien y no haya ninguna decisión de la que tengamos que hablar tras el partido”.

Benítez insiste en que a su equipo le espera una carrera de fondo y la enta el gol anulado en Girona: “Siempre hablo de una maratón y en una maratón un espectador se mete, tropiezas y la gente te anima a seguir. Dos o tres kilómetros después llega otro, te hace tropezar, te caes y sigues. Este gol anulado ha sido el más claro. Es imposible que llegues donde quieres si te hacen caer tantas veces. En Vigo lo vemos todos, pero ya lo han visto también a nivel nacional, que hay cosas que dices: ‘¿por qué?’. Ya está, respeto”.

La reacción del equipo vigués en Girona, tras el gol anulado y que cinco minutos después encajes uno en contra, refuerza la confianza de Benítez: “Es lo que me hace ser optimista, que el equipo tiene claro lo que tiene que hacer, lo intenta y aunque no lo consiga la semana siguiente se levanta y otra vez, y aunque pongan una zancadilla seguimos y seguimos. Y nuestros aficionados reaccionan como reaccionan porque lo ven. Si lo seguimos haciendo, eso va a cambiar y vamos a tener los resultados. ¿Lo puedo garantizar? No. ¿Estoy convencido? Por supuesto”.