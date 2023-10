Rafa Benítez tiene depositadas altas expectativas en la Copa del Rey, competición que el preparador celeste aborda como “una oportunidad” de “dar una alegría” a la afición y a su propio equipo en un momento de dificultad en LaLiga. “Tengo mucho cariño y respeto a la Copa porque es una oportunidad para los equipos que no pueden ganar LaLiga o pueden estar en Europa de dar una alegría a los aficionados y a nosotros mismos”, ha apuntado antes de dirigir el entrenamiento previo a la convocatoria para el duelo contra el Turégano. “El formato es un poquito particular y lógicamente te va a condicionar. Espero que para este partido no nos condicione y para el futuro vamos a ver. Vamos a intentar, siempre que podamos, ganar partidos y seguir adelante”, ha precisado el técnico, que mira el torneo con ambición: “Es una alegría para todos el poder acercarte a un título y conseguirlo sería espectacular, pero para llegar más adelante tienes que empezar caminando y luego ya veremos si podemos correr”.

El preparador celeste ha confirmado que dará descanso a sus jugadores tocados y con más minutos y aprovechará el duelo copero para conceder oportunidades a los menos habituales. Benítez ha anticipado que Douvikas será titular, pero no ha despejado la duda de quién será el encargado de defender la portería. “Tratando de ser respetuosos, lo primero que tenemos que hacer es ganar, seguir adelante y luego intentaremos conseguir alguna cosa más. Es un partido para darle minutos a algunos jugadores para que se puedan mostrar y coger ritmo”, ha explicado. “Si podemos hacerlo bien y tener un buen resultado, siempre es positivo y te da más confianza”, ha añadido.

El entrenador del celta ha anunciado que incluirá en la convocatoria a tres futbolistas del Fortuna, además de los tres que están en dinámica del primer equipo y ha lamentado que el formato de competición no le permita dar la oportunidad a más chavales. “Este tipo de partidos podrían ser una oportunidad para dar muchos minutos a los chicos, pero la reglamentación no lo permite, así que nos ajustaremos. Tenemos tres chicos con ficha del filial y no llevaremos a tres chavales más en el viaje. Luego decidiremos”, ha relatado.

Rafa Benítez ha expresado, por otra parte, su confianza en que la Copa sirva de impulso al Celta en LaLiga, aunque ha defendido, pese a la falta de resultados, que su equipo “está vivo” y compite “con intensidad”, incluso en los momentos más adversos de los partidos. “El otro día metemos un gol al final del partido y lo terminamos perdiendo. Es muy difícil que se den esas situaciones y que se repitan, como nos está pasando a nosotros. La Copa te puede ayudar a tener más confianza, pero cuando el encaja el gol [en Montilivi], el equipo reacciona bien, aprieta y tiene intensidad”, ha sostenido. “Es un equipo vivo, pero no esta consiguiendo resultados. Espero que este tipo de partidos nos sirva para tener más confianza y seguir en la misma línea en cuanto a intensidad, esfuerzo y trabajo y a ver si cambia en cuanto a resultados”, ha destacado.

El preparador ha decidido dejar en Vigo a Iago Aspas para darle descanso. Tampoco viajará Ristic, lesionado. Sí que lo hará Carles Pérez, ya con el alta, y Starfelt, que era duda. Los jugadores del filial Coke Cariilo, Javi Rodríguez y Hugo Álvarez también se desplazarán a Segovia con el equipo.

Ironía con el VAR

El entrenador del Celta no ha perdido la ocasión de bromear con el VAR, una herramienta que ha perjudicado de forma notable al conjunto vigués en numerosas ocasiones esta temporada. Al ser preguntado sobre si sentía agradecido por no haber VAR en la presente ronda copera, Benítez ha tirado de ironía. “Alguno habrá por ahí donde vayan a tomar algo”, ha espetado, para precisar a continuación: “No es normal. Es importante que no se nos olvide y es importante que no lo tengamos siempre en la cabeza porque tenemos que mirar adelante. Lo importante es que lo podamos compensar de otra manera, trabajando más y mejor y ganando partidos. La realidad es que no lo podemos olvidar, pero no lo podemos tener en la cabeza todo el día”.