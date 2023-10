El gol anulado a Luca de la Torre en Montilivi ha desatado la indignación del celtismo y provocado el asombro general del fútbol español, incapaz de comprender el criterio de Díaz de Mera para invalidar el tanto por una falta de Carlos Dotor a Gazzaniga que no existe. Más bien es el portero el que se echa encima del jugador del Celta en cuanto se le escapa el balón. Mayor ha sido aún el pasmo por el hecho de que el VAR, a cargo de Jaime Latre, no llamase al árbitro manchego para que rectificase su error, dando rienda suelta a la censura hacia una herramienta que supuestamente venía para mejorar el fútbol, pero que después de cinco años largos de funcionamiento genera cada vez mayor confusión.

Las críticas a la actuación de Díaz de Mera y Latre fueron generalizadas por parte de la prensa, mientras las redes sociales echaban humo por el grave perjuicio arbitral causado al Celta. Los principales diarios generalistas y deportivos, analistas y comentaristas de radio y televisión daban ayer cuenta del error y cargaban contra el VAR por el atropello cometido contra el conjunto de Rafa Benítez.

La corriente de indignación fue especialmente patente entre el celtismo, que sumaba un nuevo error a la ya elevada factura arbitral de esta temporada, que la reciente visita de Marian Mouriño al CTA no ha conseguido rebajar. Más bien parece que la reunión de la presidenta in pectore del Celta con Luis Medina Cantalejo, el jerarca de los árbitros, ha tenido el efecto contrario.

“En noches como estas solo podemos decir: esta competición merece mucho más”, señalaba tras el partido el Celta en su cuenta de X.

Más preciso en sus críticas fue ayer tarde Carlos Cao, responsable del Área de Negocio y Relaciones Institucionales del club vigués. En declaraciones a la TVG, el directivo celeste reconocía su asombro e impotencia por lo ocurrido en el estadio del Girona. “La situación es de preocupación”, explicaba Cao, que confesaba la impotencia del club ante el maltrato recibido. “Veremos cómo actuamos, pero poco podemos hacer ante los errores arbitrales”, apuntaba el directivo, que descartaba presentar una queja formal ante el CTA. “Si valiese de algo...”, se lamentaba. Y añadía: “Ya tuvimos una reunión y transmitimos la preocupación, pero la realidad es la que visteis”.

Carlos Cao admitía que no ve solución a un problema que está golpeando especialmente duro al Celta esta temporada. “Cuando tienes un problema, buscas una solución a lo que pasa. Pero con este tema, no tenemos esa solución”, se lamentaba antes de pedir respeto hacia el Celta a y sus aficionados. “Lo que pedimos es respeto hacia un club centenario y hacia el celtismo, que no lo está habiendo”, proclamaba.

La realidad es que llueve sobre mojado. El error de Montilivi no ha hecho si no incrementar una factura que está siendo especialmente elevada y que ha restado al Celta un puñado de puntos, impidiéndole abandonar los puestos de descenso. Entre los errores más claros cabe destacar los goles legales anulados a Larsen ante el Madrid y las Palmas, el invalidado a Bamba frente al Mallorca y la injusta expulsión de Iván Villar contra el Atlético de Madrid.