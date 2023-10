Factura arbitral aparte, el Celta encara una crisis histórica con casi un tercio del campeonato ventilado. Solo otras dos veces en su centenaria historia había sumado el conjunto celeste un solo triunfo, tres empates y siete derrotas en las 11 primeras jornadas de Liga y ambos precedentes tuvieron como infeliz desenlace el descenso a Segunda División. La llegada de Rafa Benítez al banquillo de Balaídos, lejos de sacar al Celta de los problemas que lo han angustiado la pasada temporada, los ha agravado. Una temporada más y tras 62 millones invertidos en los dos últimos mercados de verano, el equipo celeste compite a duras penas por no ser uno de los tres peores equipos de LaLiga. Actualmente lleva más jornadas en puestos de descenso (6) de las que ha permanecido fuera de peligro.

Para encontrar un momento tan pobre de resultados, hay que remontarse a la temporada 1978-79 con Laureano Ruiz a cargo del banquillo celeste. El equipo vigués sumó como ahora una única victoria, contra la Real Sociedad, en Balaídos, y firmó tablas frente Sevilla, el Valencia y el Real Madrid, también en el estadio vigués. A diferencia de la actual temporada, el Celta había sumado todos su puntos en casa y había cosechado su seis de sus siete derrotas a domicilio. Aunque el equipo vigués acabó consumando su quinto descenso a Segunda –en la siguiente campaña tocaría su suelo histórico bajando a Segunda B–, Laureano Ruiz se mantuvo al frente del banquillo durante toda la temporada.

El anterior precedente data de la remota campaña 1943-45, hace ya 80 años. El Celta solo fue capaz de ganar entonces al Real Madrid en Balaídos y firmar tablas ante Castellón, Espanyol y Deportivo. Aquella temporada el conjunto celeste tan solo fue capaz de sumar dos victorias. Fue su primer descenso de categoría. Baltasar Albéniz, el técnico que había dirigido con muy buenos resultados al Celta en las dos campañas anteriores, concluyó su primera etapa en el equipo celeste, que volvería a dirigir, ya en Segunda División, en el curso 1959-60.

Con 81 puntos todavía por disputarse, el Celta cuenta con margen de maniobra más que suficiente para salir del atolladero.

El cargo de Rafa Benítez, pese a los pobres resultados obtenidos, no corre peligro. La cúpula directiva volvió a respaldar ayer sin fisuras al técnico madrileño, esta vez por boca del responsable del Relaciones Institucionales del club, Carlos Cao.

Los números de Benítez están, sin embargo, lejos de los que en el mes de noviembre se llevaron por delante en estos últimos años a Eduardo Coudet, Óscar García y Fran Escribá, tres de los cuatro técnicos que lo han precedido. Coudet fue despedido el pasado curso antes de cumplir la decimotercera jornada con un botín de puntos muy superior al de Benítez. El argentino firmaba a undécima jornada 11 puntos, producto de tres victorias (Girona, Cádiz y Betis) y dos empates (Espanyol y Getafe).

Su predecesor, Óscar García Junyent, duró apenas 9 jornadas en el cargo en las que logró un punto más de los que ahora lleva Benítez en 11, con una única victoria (Valencia) y tablas contra Eibar, Valladolid, Levante y Elche. Un año antes, el catalán había relevado en la decimotercera jornada a Fran Escribá tras firmar este 9 puntos en las 11 primeras jornadas, producto de dos triunfos (Valencia y Athletic) y tres empates (Sevilla, Atlético de Madrid y Espanyol).

El club reitera su “total confizana” en el técnico para “un proyecto a 3 años”

La última derrota encajada en Girona no ha alterado, al menos de puertas afuera, la confianza de la cúpula directiva del Celta en Rafa Benítez. El preparador madrileño volvió a recibir el respaldo de la dirigencia, esta vez por boca de Carlos Cao, responsable de Relaciones Institucionales del club, que ayer se acercó al campo de Barreiro para seguir la victoria del filial sobre el Sabadell. En declaraciones a la TVG, Cao reiteró la confianza del equipo directivo del Celta en la labor de Benítez y aseguró que su despido no está sobre la mesa, pese a que el Celta consiguió su última y única victoria hace siete jornadas y el equipo presenta después de 11 jornadas números negativos solo vistos en otras dos ocasiones a lo largo de la historia. “Reiteramos la confianza total en Rafa Benítez porque todo lo que estamos analizado es así. Vino para un proyecto de 3 años y estamos encantados de que siga”, afirmó el ejecutivo celeste, que llamó a la unidad el próximo sábado contra el Sevilla para ayudar al equipo a salir del trance. “Llamamos a la unidad total y trasladar todas la energía de esa inquietud y esa impotencia al verde para que el fin de semana sea ese punto de inflexión”, dijo en el descanso del encuentro. El segundo capitán Kevin Vázquez apeló también a Balaídos tras la dolorosa derrota sufrida el viernes en Montilivi. “Esos tres puntos de casa tienen que ser nuestros de una vez”, proclamó el zaguero, sin eludir la autocrítica: “No nos queda otra que sacarlo adelante y tenemos que sacarlo nosotros. Los que estén aquí que sumen y que la gente nos apoye. Nosotros nos hemos metido en esto y nosotros tenemos que salir de esto. Nadie nos va echar abajo. Queremos salir de ahí. Tenemos calidad y creo que tenemos opciones de lograrlo, pero no podemos mirar a otro lado ni seguir cometiendo errores”.