El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, reconoció que “28 puntos en 11 jornadas es un sueño que no preveíamos” y aseguró que el gol de Yangel Herrera fue “una genialidad de un jugador que está a un nivel altísimo que ha hecho la diferencia”.

Míchel añadió que sintió “mucha alegría” con el gol de Herrera, “por la afición y por los jugadores, que han hecho un trabajo espectacular en el sentido de intentar controlar un partido muy difícil ante un rival que tiene grandes futbolistas y no volverse locos en la forma de atacar”.

En este sentido destacó que el Girona controló “las transiciones” del Celta, un equipo con “futbolistas increíbles arriba”, y que “hay que saber jugar partidos de resultados cortos, muy cerrados”.

También admitió que “ser líderes es muy bonito” y que “ojalá” el equipo siga en lo más alto de la clasificación tras el partido de este sábado entre el Barça y el Real Madrid, pero recalcó que la primera posición “es anecdótica porque no es nuestro objetivo” y que “no son nuestros rivales”.

“Pase lo que pase en el Clásico vamos a seguir en lo alto de la tabla y eso ya es para sentirse orgullosos”, subrayó Míchel tras reivindicar que sus futbolistas se han ganado “el derecho a que se les respete mucho”. “Confío tanto en los que no sé cuál es el techo que tienen”, dijo.

Aun así, insistió en que 28 puntos no son suficientes para la salvación y que “la realidad es que cuando tú te marcas objetivos no puedes cambiarlos hasta que no se cumplen”. “Cada punto cuesta mucho y el objetivo primordial es seguir en Primera el año que viene porque el club está en crecimiento y luego soñar”, concluyó el técnico del Girona.