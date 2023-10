El fallo de Gazzaniga pudo y debió haber cambiado el destino del encuentro. Pero no modifica la dinámica del Celta. Benítez podrá seguir coleccionando medallas de hojalata. Si el jueves presumía del despilfarro de disparos, hoy exhibirá la enésima pifia arbitral o que el Girona sufriese como nunca para generar ocasiones. Ninguno de estos factores explica el peor arranque en la historia del club. Quizá el infortunio o la ineficacia inició el declive hace ya tantas jornadas. Ahora es inercia, que Benítez no frena. Que la contumacia le sirviese en el pasado no garantiza su validez presente. El técnico insiste en su fórmula. Realiza cambios en la alineación, sin modificar el comportamiento, y cicatea en las sustituciones, contradiciéndose. Se está quedando quieto, como ayer en la segunda mitad, mientras observa cómo crece la marea.

Pacto incumplido La contratación de Benítez se basaba en un pacto: el Celta renunciaba a su teórica apuesta ofensiva y propositiva a cambio de consistencia y competitividad. Queriendo algo, lo ha perdido todo. Ha sacrificado la búsqueda de la alegría sin ningún tipo de compensación alimenticia. Aunque la escuadra defienda bien durante muchos minutos, acaba cometiendo los mismos pecados mortales en las rectas finales. Precisamente cuando más debería blindarse porque ya solo los puntos justifican el esfuerzo. Y esa sensación de vacío acaba generando amargura en el vestuario. Sin confianza Benítez ha diseñado un equipo de judo. Su especialidad consiste en aprovechar las fortalezas del contrario para volverlas en su contra. El partido contra el Barcelona ofreció la mejor versión. En Las Palmas o Almería se ejecutó igualmente con bastante acierto. Pero el equipo, a fuerza de desconfianza, cada vez está más impreciso y reticente en el contragolpe que debe completar la estrategia, a riesgo de transformarse en un estafermo de alcance escaso y predecible. El Girona, en cambio, redobló su apuesta. Es un bucle viciado. Victoria y derrota se retroalimentan. Problema colectivo Los equipos sanos trascienden la suma de sus individualidades. Los enfermos restan. Ahora mismo casi todos los jugadores del Celta empiezan a parecer peor de lo que son. Llegan un segundo tarde a las disputas. Dejan espacios a su espalda. Se perfilan mal en el uno contra uno. Eligen mal en el pase y el regate. Les falta ese segundo de pausa que otorga la serenidad. Nada de esto lo remediará ese mediocentro que no se fichó en agosto y al que parece culparse de todos los males. Siempre conviene pensar que el remedio está en el que falta. Pero el remedio, si existe, proviene de los que están. Esta plantilla, pese a sus carencias, no debiera ser penúltima con seis puntos. Ni es el déficit de creatividad lo que le ha hecho desperdiciar ventajas e igualadas. Muerte en la penumbra A Edu, eterno utillero, lo expulsaron ante el Hércules, en tiempos de proceso concursal, por gritar: "Jugáis con el pan de mis hijos". Hoy por decir: "No es nada". El único consuelo es que ahora el pan de sus hijos no corre peligro. Pero es la misma pasión, la misma rabia. El fútbol es un deporte de instantes y errores. Gazzaniga cometió uno grave, como Villar ante el Atlético. Y el árbitro decidió indultarlo, con la aquiescencia del VAR. El leve toque de Dotor, cuando ya ha perdido el balón, es un contacto natural en el impulso de los cuerpos. Ya que existió el contacto, siempre podrán alegar los árbitros que la acción entraba en el terreno de la interpretación; como en los goles de Larsen a Real Madrid y Las Palmas; como en la roja a Iván Villar; como en el penalti a Bamba ante el Mallorca... El VAR, en el caso céltico, se ha inhibido cuando podía resultarle favorable en ese mismo territorio brumoso en que otras veces ha actuado en su contra. Y el equipo se está muriendo en esa penumbra, entre lo propio y lo ajeno.