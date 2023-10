Rafa Benítez, entrenador del Celta, reconoció, tras la derrota 0-3 ante el Atlético de Madrid, que la expulsión del portero Iván Villar, en la acción que origina el primer gol de Griezmann, fue determinante en el choque.

“El partido cambia con la expulsión. Habría que analizar, porque es una cuestión de interpretación, si el portero puede intervenir o no, si está castigado en exceso. Él intenta blocar el balón y no lo consigue, intenta jugar. No sé si decide el árbitro o alguien en el VAR, pero me parece que con la amarilla ya sería castigo”, comentó.

El técnico madrileño dijo que hasta esa jugada su equipo había tenido “varias” ocasiones para adelantarse pero le faltó “acierto”, y el 0-2 pasó “factura” porque “anímicamente te hace daño y tienes jugadores que están cansados.

Cuestionado por el cambio de Iago Aspas, Benítez dijo que “son situaciones difíciles. El equipo está perdiendo y siempre quieres echar una mano. Había que buscar un poquito de energía. Teníamos a Larsen, Tasos y Bamba como jugadores ofensivos. El resto también estaba sufriendo porque tenías que correr mucho para tapar huecos”. El técnico, ante el visible enfado del moañés por haber sido destituido, se acercó hasta su asiento y conversó brevemente con él.

A pesar de que su equipo se hunde en la zona de descenso, el entrenador del Celta es optimista porque su equipo, a su juicio, está en el camino correcto.

“No es fácil separar los resultados del rendimiento del equipo. Incluso con diez competimos bien. Entonces, tengo que ser optimista. Veo que reaccionamos y trabajamos bien. En algún momento nos tiene que sonreír la suerte porque ya más desgracias…Entre el VAR, que ha habido cuatro goles y penaltis, y ahora este tipo de situaciones, en algún momento nos tiene que sonreír la suerte”, concluyó.