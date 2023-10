A vueltas con el dibujo

En esta última comparecencia, el entrenador del Celta confesaba sus dudas sobre qué sistema sería más efectivo para solventar las grietas defensivas y la pobre pegada exhibida hasta el momento por su equipo. “¿Por qué no somos capaces de ganar este partido con veintitantos tiros? ¿Por qué nos llegan dos veces y nos meten dos goles? Tenemos que analizar y ver si lo podemos solucionar. Le damos vueltas, cambiamos de sistema y todavía seguimos con esos problemillas”, se lamentaba.

“Tenemos que empezar a hacer los análisis con cierta objetividad y no solo con pasión. Cuando seamos capaces de tener esa claridad, estaremos en nuestra realidad y a partir de ahí podremos crecer”, detallaba Benítez, que remitía a la teoría de la “manta corta” (si te tapas la cabeza te descubres los pies y viceversa) para describir el problema.

La realidad del Celta es que ni la línea de tres centrales le ha dado mayor consistencia defensiva ni el esquema de cuatro zagueros, cuatro centrocampistas y dos delanteros ha mejorado sus prestaciones ofensivas. Con independencia del dibujo elegido, el equipo sigue pagando un alto peaje por sus gruesos errores defensivos y necesita demasiados disparos a portería para conseguir un gol, incluso jugando 75 minutos en superioridad numérica, como ocurrió en el último partido.

Benítez debe sopesar los pros y los contras que le ofrece cada esquema para medirse a un adversario de tanto fuste como el Atlético de Madrid, pero también considerar la nueva situación que se ha generado con las lesiones sufridas en los últimos días por Joseph Aidoo y Mihailo Ristic con sus selecciones. El ghanés se lesionó el tobillo derecho durante el amistoso que el combinado africano disputó en la madrugada del pasado sábado contra México. A la espera de conocer el alcance de la lesión, es baja segura para el partido. Ristic causó baja en el último compromiso de Serbia contra Hungría por un problema de carácter leve en el ligamento interno de una rodilla que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego entre siete y diez días, con lo que es seria duda para jugar contra los colchoneros.

La previsible ausencia del carrilero balcánico hace sospechar que será difícil que Benítez repita el dibujo de cuatro zagueros empleada contra el Getafe. El técnico no tiene demasiada confianza en las condiciones defensivas de Manu Sánchez, a quien hasta la fecha siempre ha utilizado como carrilero zurdo, con tres centrales en el eje de la línea, y parece improbable que le dé esta responsabilidad frente un rival con la pegada del Atlético, que en estos nueve primeros partidos ha anotado 20 goles. La opción de Cervi, quien previsiblemente ya estará recuperado para el choque tras recaer de su lesión muscular la víspera del duelo contra el Getafe, parece también remota debido a la falta de ritmo competitivo del argentino.

La lesión de Aidoo, por otra parte, deja a Benítez con las piezas justas en el eje defensivo: Starfelt, Unai y Carlos Domínguez.

El Celta suma los mismos goles y solo ha recibido uno menos que el pasado curso

Uno de los primeros objetivos que se marcó Rafa Benítez al llegar al Celta fue reducir de forma drástica la elevada cifra de goles recibidos la pasada temporada. Los celestes concluyeron la temporada con 53 goles en contra, una cifra que el preparador madrileño consideraba inasumible y estaba decidido a rebajar a toda costa. Pero el esfuerzo realizado por el técnico para incrementar la consistencia defensiva del equipo ha caído por el momento en saco roto. El número de goles encajados no solo no ha descendido de forma significativa, sino que apenas ha mudado con respecto al pasado curso. Transcurrido casi un cuarto del campeonato, el cuadro celeste suma apenas un gol menos de los que llevaba a estas alturas con Eduardo Coudet, cuyo despido en la duodécima jornada fue justificado por Luis Campos en que el Celta “necesitaba un cambio”. Los celestes contabilizaban entonces 16 goles en contra (1,7 de promedio), frente a los 15 (1,6 por choque) recibidos este curso bajo la dirección de Benítez. En lo que se refiere a goles a favor, el preparador madrileño calca los números de su antecesor, con la diferencia de que Iago Aspas todavía no se ha estrenado y el gol está esta temporada mucho más repartido entre defensores y atacantes. El goleador moañés sumaba a estas alturas de curso 6 goles y había conseguido 5 de ellos en las cuatro primeras jornadas. Gabri Veiga había anotado 2 y Gonçalo Paciencia y Óscar Rodríguez, uno cada uno. El escalafón goleador lo lidera esta temporada Strand Larsen, con 3 tantos. Douvikas ha aportado 2 y Unai, Mingueza, Williot y Bamba uno, a los que hay que añadir al anotado por el alavesista Rafa Marín en propia meta.