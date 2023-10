Alejado de los focos de LaLiga, Gabri Veiga recupera el protagonismo en España con motivo de su convocatoria con la selección sub 21, con la que hoy lucirá el dorsal 10 en un amistoso en Uzbekistán (15:30 horas) antes de afrontar el martes en Kazajistán otro paso hacia la clasificación para el Europeo de 2025. El futbolista porriñés pasó por Vigo antes de acudir a Madrid a la concentración en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Reconoce que no se pierde ningún partido del Celta y confía en la reacción del equipo de Rafa Benítez, que ahora ocupa puestos de descenso. Subraya también no arrepentirse de su fichaje por el Al Ahli y que para tomar la decisión valoró otras cuestiones, no solo la económica. Con un contrato anual de 13 millones de euros, Veiga se ha convertido en el sexto deportista español mejor pagado por delante de estrellas mediáticas como Carlos Alcaraz o Fernando Alonso.

En su regreso a España, el excéltico habló por primera vez con la prensa (madrileña) de su marcha de Vigo en agosto pasado y de la delicada situación de su exequipo. “Veo todos los partidos del Celta. Creo que tienen menos puntos de los que merecen, porque por juego han sido superiores a la mayoría de rivales. Confío que con los grandes jugadores, el gran entrenador y la gran afición que tienen, los resultados llegaran pronto. Yo estaré muy contento por ello”, señaló Veiga, que acudió al programa “Mundo Maldini” y a “El larguero”. En la Cadena Ser negó que su decisión de firmar por el Al Ahli fuese por dinero. “Te digo directamente que no. Hubo otros motivos que decantaron mi decisión y estoy orgulloso del paso dado. Entre todas las opciones, era la que más me permitía seguir creciendo. Entiendo que cada uno tiene su manera de pensar y tiene que tomar decisiones, pero hubo otros motivos que decantaron la balanza y estoy muy orgulloso del paso que he tomado. Creo que tomé la mejor decisión. Fue un paso para mirar al futuro. Respeto todas las opiniones, pero no te paras a pensar en lo que opine la gente sino en lo que pienses tú y tus seres queridos”, insistió. Admitió Veiga que estuvo a punto de firmar por el Nápoles, vigente campeón de la Serie A italiana: “Poniendo todo en una balanza, los pros y los contras, finalmente me decidí por una gran oportunidad en una liga que está creciendo mucho, con jugadores espectaculares y un entrenador muy joven y que tenía mucho interés en que fuese yo. Eso también fue importante, la confianza. Esos fueron los motivos”. Que el Celta ingresase unos 36 millones de euros por su traspaso fue otro de los motivos, dijo Veiga, para marcharse a Arabia Saudí. “Eso también fue una parte para tomar la decisión, que fuera bueno para todas las partes, y ayudar al equipo de tu vida también es muy bonito”, explicó. El porriñés recordó los malos momentos que pasó al centrar tanta atención por el interés que despertaba en clubes europeos mientras el Celta se jugaba la permanencia. “Fue una época complicada a nivel personal y a nivel de equipo. Un futbolista juega mejor cuando el equipo está bien” y destaca el apoyo que recibió entonces de Carlos Carvalhal, de Juan Carlos Calero y de Luis Campos.