El abonado 21.131 dormita en el regazo de la abonada 2.495. En esa matemática en apariencia fría, el lenguaje en el que se ha escrito el universo, se contiene toda la carne que ha sido y será. Roque Molares Álvarez y Gabriela Álvarez Molares se funden en azul. Ella lega vida, genética, historia, amor e incluso los apellidos volteados. Le entrega a su hijo todo aquello que a su vez recibió. También la pasión que le inculcaron sus abuelos. Y que ha impregnado a Roque desde antes de su nacimiento. “Oliveira dos cen anos” era el rumor que percibía en su cobijo. También la canción que acompañó con su primer llanto, en el paritorio del Cunqueiro. El pequeño ha iniciado su aventura. Todos los caminos le están abiertos. Cuenta con un himno, sin embargo, que lo orienta y lo define. Podrá aferrarse a su letra cuando arrecie la tormenta. Na ledicia será celeste; celtista no padecer.

Roque asistió, desde el vientre de su madre, a la esperanza y la agonía de aquellos días de junio. El 2 pisó el césped de Balaídos para un reportaje de FARO; el único hombre, bien que escondido, entre todas las mujeres. La abonada número 1, Alicia Barreiro, posó su mano sobre él. El día 3 bailó en Rande, en la grabación del vídeo de C. Tangana. El día 4 compartió el júbilo de las gradas cuando el pitido del árbitro anunció que el Celta había conseguido la permanencia. “Un fin de semana intenso, con final feliz”, resume Gabriela.

Ya se había decidido entonces, en el quinto mes de gestación, su nombre. Su futuro tío lo había propuesto. Y Gabriela, ojeando fotos de sus abuelos, en cuya casa ahora reside, descubrió una estampa de San Roque. “Pensé que era una señal”, recuerda con una sonrisa. Lo propio y lo colectivo, familia y ciudad, reunidos en la palabra que condensará a su hijo.

“Oliveira dos cen anos” ya fue ambientación principal de los últimos meses de embarazo. A Gabriela, la composición de C. Tangana le entusiasmó. Y asegura que igualmente a Roque. “Era la única canción con la que se movía. Tenía la placenta por delante y no lo notaba mucho, pero siempre daba una patadita cuando le ponía el himno del centenario”.

–¡Sempre Celta! –gritaba el coro.

–Pum, pum –resonaba su abdomen.

Así que cuando Gabriela, que no podía recibir la anestesia epidural, supo que durante el parto se podía oír música que la reforzase emocionalmente, incluyó enseguida el himno como la coda de su listado. “Había temás de más relajación, pero sabía que el final tenía que ser ese”, revela.

“El traslado del Xeral al Cunqueiro supuso un cambio importante en el área de partos en lo que a intimidad para las gestantes se refiere”, explica Alberto Aliaga, matrón en el caso de Gabriela. “El proceso de dilatación y el nacimiento del bebé se producen en la misma habitación, en la que pueden estar acompañadas por quien elijan. Esto supone que, entre otras cosas, puedan traerse un dispositivo electrónico y poner su propia ‘banda sonora’. Es cada vez más habitual que lo hagan”.

A la tensión característica del parto, además de primeriza, se le añadió la anticipación a causa de la rotura de la bolsa. La intervención se programó para el pasado 30 de septiembre, en la semana 35. Gabriela gestionó la noticia con serenidad. Pero en el último instante acortó su playlist.

–No quiero poner mi música. Solo dejadme el himno del Celta al acabar.

“A mí, como matrón, me han pedido otras canciones, pero esta es la primera ocasión en la que la deseada era precisamente el himno del Celta. Me interesé por las razones. Me encanta el deporte y soy futbolero. Cuando las conocí, le respondí que por supuesto. Tiene un emotivo significado para la mamá”, entiende Alberto Aliaga. Fue la madre de Gabriela, Naty, quien la acompañó durante el alumbramiento y la que tenía en su mano el teléfono móvil de su hija, con todo preparado para pulsar la pantalla en el momento exacto. Fue cuando Roque se asomó al mundo.

–Quedan tres pujos y sale –anunció Aliaga.

–Dale ya –dictó Gabriela.

“Creo que estou namorado dos teus dous ollos azuis”, se oyó en la sala del hospital. La canción sonó durante varios minutos en bucle. Aliaga describe: “Roque llegó al mundo escuchando el himno del Celta y fue un momento cargado de emoción para todos, con alguna lágrima resbalando por las mejillas de madre y abuela. Todo un celtista en ciernes. Gabriela quiso darle todas las fuerzas posibles a su hijo al nacer y trasmitirle esa ‘afouteza’ casi como una medida terapéutica más. A la directiva y los jugadores del Celta les sorprenderá conocer lo que sus colores significan para sus aficionados”.

Porque nada le resulta sencillo a un celtista. Roque ha aprendido enseguida que de la rosa hay que amar también sus espinas. Como prematuro, le aguardaban unos cuantos días en la UCI de neonatales. Sufrió además una pequeña afectación pulmonar; “de gritar tanto al salir”, bromea Gabriela. Ya está plenamente recuperado. Un querube de dos kilos y medio, que se resiste a despertar mientras Vigo atardece al otro lado de la ventana. Tres días después de nacer ya había recibido su carnet.

“Me hice forofa desde pequeña con mis abuelos. Siempre vine con ellos al estadio. De mayor los traía yo cuando ya no podían conducir. Ahora que ya no están, se me pone la piel de gallina aquí, pensando en ellos”, confesaba Gabriela aquel 2 de junio, en Balaídos, junto a Alicia Barreiro. Carmen y Pepe no se han ido, aunque lo parezca. Se cuentan entre esas sombras que observan al celtismo desde los márgenes de la ría. A Balaídos irá Roque de la mano de Gabriela, prolongando así la herencia de la memoria, del sentimiento, de la pertenencia. Es su madre la que le susurra: “Cada vez que mires atrás sempre hei estar aquí”. Y él lo repetirá, llegado el momento.