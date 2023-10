Una portería de cristal

En Vigo esperaban que con la llegada de Rafa Benítez al banquillo del Celta se acabaría la sangría de goles en contra que tantas ilusiones había roto entre el celtismo. Nueve jornadas después de iniciarse LaLiga, el problema continúa latente y el conjunto vigués es uno de los tres participantes de la máxima categoría que no ha visto todavía su portería a cero. Para encontrar un registro similar en la historia de este club centenario hay que remontarse a medio siglo atrás. En la temporada 1973-74, los celestes lograron firmar su primer partido sin goles en contra en la novena jornada de la máxima categoría. Ese registro ya no podrá mejorarlo Benítez. Su próximo reto es evitar las once jornadas que tuvo que esperar el equipo de la campaña 1957-58 para blindar su portería. El conjunto entrenado entonces por Pasarín lo celebró con una goleada al Barcelona (4-0). Para evitar igualar esa negativa marca, el técnico madrileño ha de conseguir que el Atlético de Madrid no celebre un gol en Balaídos durante su visita a Balaídos prevista para el sábado 21 de octubre (21 horas).

Real Madrid y Athletic Club son los dos equipos de LaLiga que en más jornadas han impedido que sus rivales marcasen. Ya suman cinco cada uno en lo que va de año. En el otro extremo se encuentran los tres últimos clasificados. Celta, Granada y Almería son incapaces de blindar a sus guardametas en las nueve jornadas disputadas. Es cierto que el campeonato español destaca en estos momentos por la abundancia de goles, hasta el punto de que solo 7 de los 89 partidos disputados (se aplazó el Atlético de Madrid-Sevilla) han finalizado con empate a cero. El Celta ni siquiera ha podido saborear un punto así sin que Iván Villar celebrase una imbatibilidad. Más suerte han tenido los antecesores del guardameta de Aldán. Desde el último ascenso del Celta a la máxima categoría, el récord de partidos sin encajar goles lo posee el equipo del curso 2021-22, dirigido por Eduardo Coudet, con 15. Con un partido menos le siguen los entrenados por su tocayo Berizzo en las campañas 2015-16 y 2016-17. En las cuatro últimas temporadas, los célticos han superado la decena de actuaciones con la portería blindada. A pesar de esos registros positivos en defensa, el Celta ha sido un habitual en la pelea por la permanencia en los últimos años, salvo excepciones. Para romper esa dinámica, los dirigentes del club apostaron para la temporada del centenario por un entrenador muy laureado internacionalmente y con fama de construir equipos muy rocosos y fiables en la retaguardia. A punto de alcanzarse el primer cuarto de la temporada, esas previsiones no solo no se han cumplido sino que el equipo de Rafa Benítez muestra unos paupérrimos registros sobre la fiabilidad defensiva que no se veían desde hacía tiempo en Balaídos. Es más. Para encontrar una temporada en la que el Celta tardase tanto tiempo en blindar su portería, hay que remontarse a seis décadas atrás. Antes, en el curso 1973-74, hace justo cincuenta años, el equipo entrenado entonces por Juan Arza tuvo que esperar hasta la novena jornada de Liga para romper esa racha negativa. Entonces, el Celta ganó por la mínima al Elche en Balaídos (1-0). Los de Arza acabarían protagonizando una buena campaña: finalizaron séptimos, entre los 16 equipos que competían en la máxima categoría. En las once últimas temporadas, el Celta no pasó del sexto compromiso del campeonato para poder sellar su portería. En el curso 2014-15, el primero de la etapa de Berizzo, los celestes sumaron una victoria en Elche (0-1) en la sexta jornada de Liga sin encajar goles. Con el mismo técnico argentino, los célticos se fueron a la quinta jornada para no encajar un solo gol en el curso 2016-17, el más brillante de los últimos tiempos: alcanzó dos semifinales, de la Liga Europa y de la Copa del Rey. El Celta de Benítez necesita mejorar su registro goleador para sumar victorias ante la fragilidad que muestra en defensa. Su única victoria en lo que va de curso la consiguió en Almería y para ello tuvo que marcar tres goles. El tercero llegó en los instantes finales, cuando ya se esperaba un reparto de puntos. En Barcelona, por ejemplo, de nada le valieron los dos goles marcados. En apenas siete minutos encajó tres y regreso a Vigo de vacío. Y en ese ejercicio por sumar puntos, los célticos tampoco sacaron mucho rédito a los dos goles que anotaron el domingo pasado en Balaídos ante el Getafe, que se adelantó en dos ocasiones en el marcador para llevarse finalmente un empate. El conjunto madrileño suma tres jornadas sin encajar goles. El Celta no se ha estrenado todavía en ese apartado porque de momento ha exhibido una portería de cristal.