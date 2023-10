Resulta complicado acallar a casi 26.000 aficionados que animan a su equipo ante el filial del eterno rival. Pablo Durán Fernández (Tomiño, 2001) logró silenciar Riazor el domingo con el gol que dio la victoria al Celta Fortuna. Ayer, el joven futbolista se convirtió en héroe local, como pudo comprobar al acudir al supermercado. El tomiñés, que el curso pasado llegó al Celta procedente del Compostela, tuvo un paso efímero por el primer equipo del Celta ese mismo año (jugó cinco partidos). Se siente “orgulloso” de esa experiencia y de seguir “aprendiendo” con el filial.

–¿Se disfruta más una victoria en casa del eterno rival?

–Tiene un valor especial por lo que significa un derbi, pero no son más que tres puntos.

–¿Sabe mejor con ocho gallegos en el once?

–La gente sabe la repercusión que puede tener un partido así, pero los que somos gallegos y del Celta sabemos lo que significa un derbi en Riazor. Estoy contento de que cuantos más gallegos seamos en el equipo, mejor, pero la gente que viene de fuera aporta para mejorar el equipo y sabe lo que significan estos partidos.

–¿Qué sintió al marcar el gol?

–Una alegría inmensa, recuerdos que no se olvidarán en la vida. Así que estoy muy contento por haber podido ayudar al equipo.

–¿Ha visto el gol repetido?

–Sí.

–Inicia la jugada por la derecha y tras un recorte centra para Hugo Álvarez, que remata y usted recoge el balón rechazado por un defensa y dispara cruzado para superar a Mackay. Casi le pega con el tobillo.

– (Risas). En esas situaciones, tal y como llega el balón, tienta reventarla con el empeine, pero decidí pegarle suave al palo largo.

–¿Es el gol más importante de su carrera deportiva?

–Todos los que marcas son importantes porque ayudan a conseguir los tres puntos, pero este tiene un valor especial por todo lo que significa jugar un derbi en Riazor con tanta gente.

–¿Cómo vivió el ambiente en Riazor, que su entrenador, Claudio Giráldez, calificó de “brutal”?

–Es un ambiente de Primera División. Creo que hay equipos de la máxima categoría que no tienen tanto ambiente como el que se genera en Riazor. Con cerca de veintiséis mil personas da gusto jugar partidos así.

–¿Y qué supone ganar al eterno rival en un escenario así?

–Es especial porque llevamos toda la vida viendo enfrentamientos del Celta contra el Dépor. Tiene ese valor añadido, pero la realidad es que son tres puntos que valen como cualquier otro partido. Tenemos que conseguir más actuaciones así para seguir sumando puntos.

–Es la segunda victoria del filial céltico en Riazor. La primera ocurrió en diciembre de 2020, con el estadio vacío por el COVID. ¿Recuerda ese partido?

–Ese partido lo viví como aficionado. Lo vi en casa y recuerdo los dos goles de Alfon, que fueron similares: ambos al palo largo con un tiro en el que él estaba escorado. Que haya afición en el campo es muy diferente a cuando no la hay. Escuchar a la gente y no, por ejemplo, al compañero que tienes al lado cambia totalmente el partido.

–De esa circunstancia les advirtió Giráldez días antes.

–Sí, nos advirtió de ello porque no estamos acostumbrados a jugar en estos ambientes. No escuchabas al compañero de al lado y tenías que acercarte al míster para que te diese indicaciones. Desde dentro, el partido cambia pero es precioso el ambiente. Ese recuerdo quedará de por vida en mi cabeza.

–Los goles de Alfon, varios de Aspas y el suyo ayer fueron marcados en la misma portería de Riazor: la de la grada de Maratón.

–De eso no me di cuenta. Es cierto que como jugador siempre tienes preferencia por una portería. Eso ya me pasaba cuando estaba en el Tomiño, en el Compostela y ahora en el Celta. Hay una portería a la que le tienes más ganas, en la que te sientes más seguro.

–Con esta victoria, el Celta Fortuna aventaja en cuatro puntos al Dépor. Es la máxima diferencia desde que están en la misma categoría. ¿Qué supone aventajar al eterno rival en la tabla y situarse en la sexta plaza, a seis puntos del líder?

–Es importante el dato, aunque es muy pronto para estar fijándose en la clasificación. Ahora mismo, a nosotros no nos importa quién esté por debajo o arriba. Lo importante es mirar hacia nosotros mismos e intentar sumar el máximo de puntos posibles para poder estar arriba.

–¿Cambia el objetivo del Celta Fortuna en la liga después de una victoria tan importante?

–No nos podemos confundir. El objetivo sigue siendo el mismo y lo primero es conseguir la permanencia. Si podemos mirar para arriba, mejor, pero lo primordial es la salvación, ir paso a paso, mejorar, ir creciendo como futbolistas, pero sin confundirnos porque no son más que tres puntos.

–¿Resultados como el de Riazor o el empate en casa del Barcelona Atlético dan mucha confianza?

–Puntuar te da confianza. Es cierto que estamos haciendo muchas cosas bien, pero hay otras que no están saliendo como queríamos. Hay que seguir mejorando y puliendo cosas. Tenemos mucho que aprender.

–¿Cómo afrontó la situación de desaparecer de las convocatorias del primer equipo?

–Me encontré con cosas nuevas, al final es una adaptación. Llegas a un club que es enorme, de Primera División. Tuve la fortuna de ir con el primer equipo, vivir e interiorizar nuevas experiencias. Es un orgullo lo que viví, poder estar ahí en ese tiempo limitado y ahora me siento orgulloso de estar donde estoy y seguir aprendiendo.

–El sábado reciben en Balaídos al Real Unión de Irún, que se sitúa como segundo clasificado.

–Sí, nos espera otro partido complicado, como todos en esta categoría, por eso no podemos creernos superiores a nadie por haber ganado en Riazor.