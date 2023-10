Rafa Benítez reivindicó ayer en la previa del partido contra el Getafe el trabajo que está realizando en el Celta. El técnico madrileño insistió en que, pese a la dinámica negativa que lo ha situado en puestos de descenso, el conjunto celeste “está sentando las bases para crecer” y confesó que le da “rabia” que los malos resultados hayan eclipsado los aspectos positivos de su labor. “Me aferro a esas muchas cosas que hacemos bien”, sentenció antes de dirigir el último entrenamiento en la ciudad deportiva.

El técnico celeste se siente plenamente respaldado por el club, pero ha reconocido que no le gusta la situación y trabaja para cambiarla. “No me gusta que nos acostumbremos a sufrir, pero hay que confiar en que esto va a cambiar”, dijo. “Lo que percibo de los dirigentes es apoyo para un proyecto. Estamos hablando de que el Celta no sea un equipo que se acostumbre a estar siempre en situaciones de peligro y, de repente, se salve”, precisó.

Tampoco teme Benítez que el duelo contra el Getafe se convierta en un plebiscito sobre su figura. “Tenemos que sentar las bases de un proyecto que nos permita no sufrir cada año, sino ir aspirando a cotas mejores. Estamos en el camino de ir acertando cada vez más para que se asiente el proyecto”, razonó el preparador madrileño, que cuenta con que la afición “es inteligente” y, se mostró convencido de que, tal como ocurrió en la reciente visita del Alavés a Balaídos, “las peñas van a generar un ambiente positivo para apoyar al equipo porque los jugadores lo necesitan”.

En su comparecencia ante los medios informativos, Rafa Benítez puso especial énfasis en destacar las “muchas cosas positivas” que el Celta está haciendo. “Hacemos bien el 80 por ciento de las cosas. Competimos y no somos inferiores a nuestros rivales. Somos incluso superiores, pero creamos ocasiones que no estamos aprovechando”, explicó el preparador madrileño, que precisó: “Cometemos errores y ese 20 por ciento que no estamos controlando nos está penalizando. No hemos tenido suerte con el VAR o lo que sea, pero esperamos que en el futuro se equilibre”.

Rafa Benítez destacó también la buena condición física de sus jugadores, desvelando que el Celta es “uno de los 5 equipos top” de LaLiga en las segundas partes de los partidos y añadió que el equipo está bien en otros parámetros físicos del juego como “velocidad” o las acciones de “alta intensidad”.

Ayudar a los árbitros

El entrenador del Celta, pese a los tres goles que le han sido anulados a su equipo, no ha querido volver a cargar contra el VAR. “Tenemos que ayudar a los árbitros. El VAR está para ayudar y nosotros tenemos que intentar ayudar”, propuso. Confía, en este sentido, el madrileño en que las acciones de VAR que han perjudicado al Celta se vayan equilibrando a lo largo del campeonato: “En el partido del Alavés la jugada de Luca, en un contexto normal, no es tarjeta y al final un posible penalti de Renato podría darle mucha vuelta. Aquí nos han podido beneficiar, aquí nos han perjudicado. Cuando lo ponemos todo junto no estamos saliendo bien parados a día de hoy, pero hay que pensar que el VAR ha venido para ayudar”.

Benítez elogió la trayectoria de José Bordalás, técnico del Getafe, a quien se enfrenta por primera vez esta tarde. “Como entrenador tiene una trayectoria, un rendimiento de sus equipos y eso tiene un mérito. Te puede gustar más o menos el estilo, cómo juegue o lo que haga, pero su trayectoria profesional es muy positiva”, remarcó. El técnico celeste apreció, con todo, significativas diferencias de estilo entre su equipo y el cuadro azulón: “Nosotros somos un equipo que juega mucho. En tiempo real creo que somos el tercer equipo que más minutos juega. Eso significa que hacemos pocas faltas. Ese es el camino, no creo que sea otro”.

El técnico defiende sus decisiones en los cambios: “Tienen un razonamiento”

Rafa Benítez defendió en su comparecencia previa al choque contra el Getafe que ha tomado decisiones fundamentadas la hora de mover el banquillo, aunque en muchos casos no hayan funcionado. “Los cambios tienen un razonamiento”, aseguró el técnico, que detalló por qué realizó ciertos cambios en algunos partidos. “Cuando tomamos decisiones hay mucho análisis detrás y no siempre vamos a acertar. Eso es evidente, pero al menos tiene un sentido la toma de decisiones”, apuntó. “ No somos tontos, le damos muchas vueltas”, precisó. El preparador madrileño justificó, por ejemplo, los cambios “en nuestro peor partido, el del Alavés”, en la necesidad de proteger a Beltrán de una segunda tarjeta amarilla por ser este más proclive a hacer faltas que Luca, pero fue el estadounidense el que vio la segunda amarilla. Sobre la entrada de Douvikas y de Carles, apuntó que fueron los primeros cambios que realizó para potenciar la vocación ofensiva del equipo. Benítez defendió también que la entrada de Swedberg en Las Palmas pretendía ayudar al Celta a ganar el partido, tal como ocurrió en Almería, donde el joven atacante sueco anotó el gol de la victoria al poco de ingresar en el terreno de juego. “Williot sale en Almería y gana el partido, y en Las Palmas ¿no nos valía para ganar el partido? Pues nos valía igual”, declaró. En el caso de Aspas, señaló el madrileño la contradicción que suponía criticar su retirada del campo en el segundo tiempo en Montjuic y censurar también su entrada en el terreno de juego en Las Palmas. “Sale Aspas para tener el balón con Hugo [Sotelo] y resulta que no lo tenemos y encajamos”, observó. En su amplia exposición de motivos, Benítez admitió que tal vez se equivocó en alguna de sus decisiones, pero todas persiguieron una mejora del juego. “Los que cuestionan los cambios a lo mejor tienen razón, pero a lo mejor no. En función de los datos, de las sensaciones que tenemos cuando los vemos trabajar, lo que nos puede dar uno u otro, lo valoramos y tomamos decisiones” dijo. Y remachó: “En Las Palmas cambiamos jugadores porque sabíamos que no estaban frescos. Nos valió para el 80 por ciento del partido. Por desgracia el 20 por ciento final no fue suficiente”.