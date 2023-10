Un gol cada 18 remates a puerta

El Celta recibirá al Getafe en la novena jornada de Liga en puestos de descenso. Apenas 5 puntos de los 24 que se han puesto en juego ha logrado sumar el conjunto de Rafa Benítez, lastrado por sus dificultades para cerrar los partidos con el marcador igualado o en ventaja. El cuadro celeste ha recibido 7 de sus 13 goles a partir del minuto 80 de juego, dato que evidencia, bien a las claras, un problema de desconfianza que el técnico no ha logrado, de momento, resolver y que ya ha costado 8 puntos en el arranque liguero.

Pero al Celta no solo le tiemblan las piernas en los minutos finales de los encuentros. El grupo de Benítez tiene también un grave problema de falta de eficiencia ante el marco contrario. Necesita demasiados remates para conseguir que el rival saque de centro. El cuadro olívico es, de hecho, el tercer peor equipo de LaLiga en porcentaje de eficacia en el lanzamiento a portería. Su tasa de gol es de apenas el 5,4 por ciento.

Los celestes han necesitado 148 disparos para conseguir los 8 goles que figuran en su casillero, incluyendo el autogol que Rafa Marín se marcó ridículamente con el Alavés en Balaídos. Solo el propio Alavés y Las Palmas (curiosamente sus dos últimos rivales ante los que el Celta solo ha sido capaz de sumar 1 punto de 6) empeoran sus registros, con una tasa de eficacia del 3,8 y del 3,2 respectivamente. Los babazorros han necesitado 158 tiros para meter 6 goles, mientras que los grancanarios precisaron de 124 para anotar 4. En otras palabras, el Celta marca esta temporada un gol cada 18,5 remates, mientras que el Alavés necesita 26,3 y Las Palmas, que el pasado lunes le marcó al Celta 2 goles en 5 lanzamientos, 31.

El más eficaz de LaLiga en el remate es el Atlético de Madrid, con un porcentaje del 16,7 por ciento (18 goles en 108 lanzamientos), seguido de la Real Sociedad con un 13,3 (16 de 120), el Girona (18 de 138) y el Barcelona (19 de 169). El Getafe, próximo rival de los celestes que este domingo visita Balaídos, presenta la sexta mejor tasa de gol, con 10 goles en 98 lanzamientos (10,2 por ciento) y dobla casi el porcentaje de eficacia de los célticos.

De los 148 remates ejecutados por los celestes en las ocho primeras jornadas ligueras, 33 han ido entre los tres palos y 6 de ellos se han estrellado contra la madera. El futbolista celeste que más ha disparado a portería es Jonathan Bamba, con 7. Iago Aspas, Óscar Mingueza y Larsen contabilizan 5 lanzamientos por cabeza, Unai y Douvikas 3, Starfelt 2 y Beltrán, Swedberg y Luca de la Torre uno cada uno.

Ni Bamba ni Aspas se han estrenado esta temporada como goleadores. Larsen y Douvikas lideran el escalafón goleador con 2 dianas cada uno. Mingueza, Unai y Swedberg también han visto puerta. El más eficiente en el remate, con un cien por cien de acierto, ha sido el joven atacante sueco al conseguir, de cabeza y con el tiempo casi cumplido en Almería, el gol que dio al Celta su única victoria esta temporada. Douvikas ha marcado 2 goles en 3 remates (todos entre palos), mientras que Larsen, al que han anulado dudosamente esta temporada ya dos goles, ha necesitado 5 lanzamientos para hacer sus 2 tantos.

El Celta comparte con el Real Madrid la condición de quinto equipo que más balones ha estrellado contra los postes (6), superado apenas por el Barcelona, el Girona y el Osasuna, con 7,y el Athletic Club, que lidera el escalafón con 8.

Ocho internacionales convocados

Serán finalmente 8 los internacionales del Celta que se van a ausentar en este segundo parón de selecciones de la temporada. A las conocidas citaciones de Starfelt y Swedberg, con los combinados absoluto y sub 21 de Suecia, Aidoo con Ghana y Luca de la Torres con Estados Unidos, se han sumado otras cinco más o menos esperadas, según informó ayer el club vigués. La novedad con respecto a la anterior fecha FIFA es la presencia de Mihailo Ristic en la convocatoria de la selección serbia. El céltico ha sido citado por Dragan Stojkovic para los encuentros de clasificación para la Eurocopa frente a Hungría (sábado 14) y Montenegro (martes 17). Repiten en esa segunda lista Renato Tapia, convocado por Perú para los duelos ante Chile (viernes 13) y Argentina (miércoles 18); Larsen, que ha sido convocado con Noruega para los compromisos ante Chipre (jueves 12) y España (domingo 15), donde no se verá las caras con Iago Aspas, que no ha sido incluido por Luis de la Fuente en la lista definitiva de la Roja. Por lo que respecta a Bamba, el atacante cétlico ha sido citado con Costa de Marfil para los sendos amistosos ante los combinados de Maruecos (sábado 14) y Sudárfrica (martes 17). Conocidas eran las citaciones de Starfelt con Suecia para los compromisos de clasificación para el Europeo contra Moldavia (jueves 12) y Bélgica (miércoles 12) y de Swedberg con el combinado sub 21 ante Moldavia (viernes 13) y Georgia (martes 17). Luca de la Torre participará con Estados Unidos en sendos amistosos contra Alemania (sábado 14) y Ghana (miércoles 18), encuentro este último en el que se verá las caras con Joseph Aidoo.Unos días antes, el domingo, día 15, el central ghanés participará en otro encuentro amistoso en Estados Unidos contra la selección de México.