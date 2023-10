Yoel Lago (Mondariz, 2004) afronta su segunda visita al estadio de Riazor con la ilusión de disponer de minutos contra el Deportivo tras vivir el último derbi en el estadio herculino desde el banquillo. El joven central celeste encara el partido con la “máxima ilusión y responsabilidad”, convencido de que el Fortuna tiene “mucho que ganar y poco que perder” . “Vamos a disfrutar, a competir y a ponerle las cosas difíciles. Pelearemos al máximo para llevarnos los tres puntos, pronostica.

–Ha llegado el partido más esperado de la temporada. ¿Cómo lo afrontan?

–Es un partido muy especial por todas las emociones que conlleva para la afición y también para nosotros, los jugadores. Lo afrontamos con la máxima ilusión.

–Ya lo vivió el pasado año en el banquillo, pero ahora tiene la oportunidad de vivirlo sobre el césped de Riazor. ¿Qué supone para usted jugar en ese campo?

–Como canterano del Celta jugar este partido sería un orgullo tremendo. Lo afronto con la máxima responsabilidad para defender este escudo y con muchas ganas de tener la posibilidad de jugar.

–Es uno de esos campos que aprieta y mucho más si el rival es el Celta. ¿Supone presión añadida?

–Ya lo pude vivir al año pasado y sí que es verdad que aprietan. Tiene una afición incondicional y parece que tienen que ascender sí o sí. Tienen un equipazo, pero nosotros vamos con la máxima ilusión de llevarnos los tres puntos.

–La realidad es que el Fortuna, por su condición de filial, tiene más que ganar y menos que perder que e Deportivo.

–Sí, al final nosotros vamos allí a intentar disfrutar del partido. Pelearemos al máximo los tres puntos, pero sobre todo vamos a competir y a ponerles las cosas difíciles. Desde este punto de vista tenemos, como dices, mucho que ganar y poco que perder.

–De nuevo el Dépor ha armado un plantel para ascender, pero los resultados no le están acompañando. ¿Esperan aprovecharse de esta mala situación?

–El Deportivo tiene un plantillón. Es verdad que no está teniendo buenos resultados, pero estamos a comienzos de temporada y no quiere decir nada. De lo que estoy seguro es de que, si nos adelantamos en el marcador o somos capaces de generarles ocasiones pronto, pueden acusar la presión porque aún no han ganado en casa.

–¿Qué consigna les ha dado Claudio Giráldez?

–Pues más o menos lo que nos dice en todos los partidos: que seamos nosotros mismos, que disfrutemos y que tengamos personalidad para competir y estar más cerca del fútbol profesional. Estos partidos se parecen ya mucho al fútbol profesional y es importante llevarlos con personalidad.

–¿Cuál puede ser la clave para llevarse otro triunfo histórico?

–Tenemos que jugar con calma, sin la presión añadida por el partido. Estoy seguro de que, si hacemos las cosas bien y no cometemos errores, tenemos muchas posibilidades de llevarnos los tres puntos..

–¿Qué balance hace del arranque de temporada del Fortuna?

–El equipo mantiene bastantes piezas del año pasado, pero también ha llegado gente nueva que se está adaptando muy bien. Creo que no llevamos todos los puntos que merecemos, pero el equipo lleva tres jornadas consecutivas putuando y vamos en línea ascendente.

–De momento están por delanter del Dépor. No se si se ven también por encima de ellos a final de temporada.

–Eso nunca se sabe. Ojalá. Hasta ahora el Celta B nunca había visitado Riazor por encima en la clasificación. No es que sea una presión añadida, pero estamos muy contentos de estar por delante de ellos.

–Con solo 19 años suma ya un considerable número de minutos con el filal. ¿Se ve más cerca del fútbol profesional?

–Creo que estoy dando los pasos correctos. Para la edad que tengo tengo ya cierta experiencia y eso se nota.

–¿Qué objetivo se marca para la temporadaz en cuso?

–Pues más o menos el mismo de siempre: jugar el mayor número de minutos posible, seguir progresando, mejorar y ayudar al equipo a que vaya hacia arriba.

–¿Cuál es el objetivo colectivo, tras dos temporadas muy por encima de las expectativas?

–Está claro que el objetivo es la permanencia.Queremos seguir en esta categoría, que para nosotros es la hostia. Lo primero es sellar la permanecia y luego ganar el mayor número de partidos posible.