José Bordalás, técnico del Getafe, tuvo ayer palabras de elogio para el Cleta, rival de su equipo este domingo, del que dijo es “un buen equipo” con jugadores de “gran nivel” que se ha reforzado “muchísimo” con un gran técnico como Rafael Benítez.

“Quizá podría tener algún punto más. Ha hecho méritos para ello. Ojalá podamos conseguir una victoria y trabajamos para ello. El Celta, también trabaja para ello, estoy seguro. Han hecho méritos para tener más puntos. Igual que nosotros. En lo últimos partidos hicimos méritos para sacar más resultados como en casa ante el Villarreal. En San Mamés pudimos conseguir la victoria. En Anoeta pudimos hacer un grandísimo partido. Al Celta, le ha pasado algo similar”, declaró.

El controvertido preparador azulón habló en la comparecencia previa al partido contra los celestes sobre la posibilidad de que los partidos se disputen a tiempo parado igual que en otros deportes como el baloncesto, y afirmó que si se estableciera esa norma, se podrían pedir unas pizzas “y cenar en el campo”.

La pasada jornada, tras el partido que el Getafe empató sin goles frente al Villarreal, José Rojo 'Pacheta', técnico del conjunto castellonense, abogó por que los encuentros se disputen bajo la norma de parar el cronómetro con cada interrupción. Bordalás, preguntado al respecto unos días después, rechazó esa posibilidad. “El fútbol es fútbol papá. Respeto todas las opiniones. El fútbol, creo que no hay criticarlo tanto. Es un deporte con más de un siglo de historia y entiendo que se intente mejorar. He visto cambios que han sido positivos y otros no. Los partidos duran mucho cuando vamos ganando. Cuando perdemos o empatamos, como el otro día, se descuenta poco”.

Bordalás se refirió, por último, a la situación de sus lesionados Enes Ünal, José Ángel Carmona y Luis Milla: “Está francamente bien Carmona. Se ha incorporado al grupo. Está muy bien. El cuerpo médico, las sensaciones del chico son buenas. Es posible que podamos contar con él. Milla y Ünal están trabajando fenomenal. Se están cumpliendo los plazos y estamos sorprendidos. Estamos contentos queremos tenerlos a todos. Cualquier entrenador quiere tener a toda la plantilla al cien por cien. Ojalá no haya contratiempos porque están trabajando bastante bien”