El VAR como condena

A las malas decisiones que toma el Celta en los minutos finales de los partidos, donde ha dejado escapar hasta ocho puntos, se añaden los desaciertos del VAR. El videoarbitraje ha anulado dos goles a Larsen y uno a Bamba, con los que el Celta tendría ahora tres puntos más. Con 8 en la tabla, el equipo vigués daría un salto importante: pasaría de la decimoctava plaza que ahora ocupa, a la decimotercera. En ese caso, el proyecto de Rafa Benítez se vería con mayor optimismo que el que transmite después de encadenar cuatro jornadas sin ganar. Ahora mismo, el VAR se presenta como una condena para los célticos, pues todas las decisiones caen a favor del equipo rival. Tras el último atropello en Las Palmas, Benítez ha clamado contra las decisiones arbitrales. El club, por su parte, utilizará los canales privados para transmitir su queja ante el comité técnico de árbitros.

En tres decisiones polémicas, los célticos se vieron privados de un gol de Larsen al Real Madrid, de un gol fantasma de Bamba ante el Mallorca y otro tanto del delantero noruego a la UD Las Palmas. En todos ellos, con empate a cero en el marcador. En este último, una cámara de televisión recogió cómo el colegiado Alberola Rojas reconocía a un jugador canario que en la jugada del tanto de Larsen no se había producido ninguna falta. De hecho, dio por válido el tanto. Sin embargo, desde la sala VOR se le requirió para que revisase una supuesta infracción de Douvikas a Mármol, acción en la que ambos futbolistas se agarraban de la camiseta mientras Larsen recogía el pase de Mingueza para encarar a Valles y marcar de tiro cruzado. LaLiga estableció el sistema de videoarbitraje para corregir expulsiones, fueras de juego o penaltis, pero no para revisar faltas que el árbitro castellano-manchego no consideró el lunes como tal. Tras revisar la jugada en el monitor del estadio, Alberola Roja rectificó su decisión inicial y decidió anular el tanto de Larsen.

Era el segundo tanto que el noruego no podía añadir a su palmarés por una polémica decisión arbitral en la que intervenía el VAR. En el partido contra el Real Madrid en Balaídos, el colegiado concedió el tanto de Larsen, que desvió un lanzamiento de Beltrán después de que Kepa despejase el balón en un centro al área madridista. Desde la sala VOR, sin embargo, llamaron la atención del árbitro por un supuesto agarrón previo de Larsen a Kepa. Las imágenes muestras un forcejeo entre ambos y que el portero finalmente puede despejar el balón con los puños. La pelota la recoge entonces Beltrán fuera del área, desde donde remata a gol y el balón lo toca Larsen para anotar el primer gol del partido. Sin embargo, este no subió al marcador. El árbitro, tras revisar las imágenes, decidió anularlo. El equipo madrileño ganó con un tanto de Bellingham en el minuto 83. El Celta era condenado sin premio por una decisión del VAR.

La polémica arbitral con los célticos prosiguió en otro duelo en Balaídos ante el Mallorca. Bamba anotó un gol fantasma con empate a cero en el marcador. El balón pegó en el larguero y botó por dentro de la línea de gol. El colegiado tuvo que recurrir al VAR ante las reclamaciones de los jugadores del Mallorca. Según las imágenes que manejó entonces el videoarbitraje, el balón no había entrado completamente en la portería y el colegiado paró el juego y cedió el balón a los bermellones.

De todo ello se quejó Rafa Benítez al presentarse en la sala de prensa de Balaídos. El técnico del Celta lamentó que LaLiga no tuviese una tecnología que utilizan las otras competiciones importantes de Europa. El lunes, Benítez, cargó contra el VAR: “Está matando al equipo. Estamos continuamente remando a contracorriente. ¿Cómo no vamos a perder si nos quitan lo que teníamos ganado? ¡Siempre hay algo!”.