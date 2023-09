El Celta Zorka Recalvi no fue capaz de culminar la remontada del último cuarto ante un Baxi Ferrol que mañana domingo defenderá el título ante el Ensino.

El equipo entrenado por Cristina Cantero pasó por una montaña rusa de sensaciones en el encuentro de ayer ante las ferrolanas. La entrenadora vigués apostó por un “cinco” inicial en el que Trahan-Davis en el juego exterior, y Musa en el interior, conseguían frenar a las ferrolanas.

Un primer cuarto en donde tras una igualdad inicial, en donde los errores y las precipitaciones eran lo más habitual, se pasó a una fase en la que los dos equipos se repartieron el control del juego. Comenzó el Celta apretando en defensa y con una mejor selección de tiro conseguían ponerse por delante en el marcado, aunque fuera tan solo tres puntos.

Daba la impresión que el Celta podía abrir brecha, pero se pasó al polo apuesto. Lino López apretó a su equipo, y con un parcial de 7-0 volvieron a ponerse por delante en el marcador, con tres puntos de ventaja al finalizar el primer cuarto.

En el segundo cuarto, al Celta Zorka Recalvi le faltó continuidad. El equipo dominaba el juego bajo los aros (30-48 en rebotes al finalizar el encuentro), pero seguía sin ser capaz de mantener esa línea regular que le permitirá abrir brecha en el marcador. Trahan-Davis asumía los galones, pero en estos dos primeros cuartos se echaba de menos la aportación de Clementine Samson.

El parón del descanso no le vino bien al Celta Zorka Recalvi. Bajó la intensidad defensiva, con lo que las ferrolana tuvieron fácil abrir brecha en el marcador, con nueve puntos de ventaja a los tres minutos de juego. Cantero no tardó demasiado tiempo en solicitar un tiempo muerto, pero mediado el cuarto el Baxi Ferrol mandaba en el marcador por once puntos de ventaja, 50-39.

En los últimos diez minutos de juego, parecía que el Baxi Ferrol tenía el partido controlado. Sin embargo, un triple de Regina Aguilar ponía a las vigueses por debajo de los diez puntos de desventaja. Comenzó un partido nuevo, y a dos minutos para la conclusión, el Celta se ponía por delante en el marcador con un 62-63. Era el momento de jugar con cabeza, pero ocurrió todo lo contrario. Las ferrolanas tuvieron más control, y se llevaron la victoria.