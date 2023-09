El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, consideró “totalmente injusto” el empate de su equipo este jueves frente al Celta en Balaídos porque, a su juicio, fueron “muy superiores”. También confesó sus dudas sobre la última acción del encuentro, en la que entiende que Tapia pudo cometer penalti.

“Estoy resignado. Cero tiros a puerta del Celta y no hemos ganado. Han sido cero tiros. Cuando jugamos muy bien, hay que ganar. No muchas veces vamos a jugar a este nivel porque hemos sido muy superiores al rival. Pero el fútbol es ese deporte que jugando mal puedes no perder o incluso ganar. Es el único deporte del mundo que permite estas cosas”, comentó en rueda de prensa.

El técnico del Alavés cree que el rendimiento de su equipo está siendo “muy bueno” en este inicio de temporada pero le está faltando “sumar más puntos”.

“Hacía tiempo que no veía fuera de casa jugar a un equipo con esta personalidad, pero cuando nos acercamos a ese momento no tenemos a ese Iago. El partido de los chavales es de diez. Nuestra liga es ir pasito a pasito”, insistió con serenidad Luis García Plaza, para quien a su equipo le falta ser “más eficaz” en las dos áreas.