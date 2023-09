Rafa Benítez aceptó la valoración general de que el Celta realizó un mal partido y dio por bueno el punto porque su rival fue superior: “Lo triste es que hemos hecho partidos muy buenos pero lo de hoy te hace pensar qué pasa, por qué no terminas de ganar. Tenemos que mejorar mucho en el manejo de los partidos en casa. Este partido es una llamada de atención para que no nos durmamos y para que el equipo mantenga el nivel que tuvo y no bajar los brazos nunca”.

“Creo que nuestros aficionados son inteligentes porque saben de dónde viene este equipo”, comentó Benítez, recordado la salvación en la última jornada. “Estamos en una parte inicial de un proyecto y necesitamos tiempo. Los aficionados han visto que hemos hecho muchas cosas bien en muchos partidos y hay que confiar en que lo vamos a repetir con más frecuencia. Este ha sido un mal partido”, admitió. “Nosotros no queremos estar en la parte baja de la clasificación y yo no estoy pensando que tenemos que estar ahí, pero tenemos que asumir que necesitamos trabajar muchísimo más”. El balón ardiente De hecho, agradece la actitud de las gradas: “El público ha sido muy positivo. Cuando el equipo no lo hace bien, ellos están y han apoyado muchísimo. Espero que cuando lo hagamos mejor disfruten y sigan así, y espero que lo hagamos cuanto antes”. Reconoce el madrileño que “en los partidos que tenemos que llevar la iniciativa, nos cuesta más. Juegas en casa, con tu público, y eso debería ser un factor motivante y positivo. Hay que mantener el nivel que hemos tenido fuera de casa intentando conseguir más puntos”. Insiste: “No hemos tenido ese control de partido que hemos tenido en otros partidos o ese buen juego que hemos tenido en otros partidos”. Analizó la sustitución de Aspas: “No me gusta hacer mucha demagogia. Ya he dicho que es un jugador muy importante para nosotros, pero eso no significa que tenga que jugar 90 minutos todos los partidos. Hoy nos hacía falta algo distinto porque no estábamos bien. Hemos hecho una serie de cambios y ya está. Nos han dado energía y nos han dado algo de inicio. Luego al quedarnos con diez hemos tenido otra vez que remar contracorriente”. Acota: “Los once que están en el campo son susceptibles de ser sustituidos porque los que están en el banquillo están deseando entrar”. En tales circunstancias, celebra: “Hemos hecho un partido malo. Lo hemos visto todos. Tenemos un punto que compensa lo que no tenemos en los otros partidos”.