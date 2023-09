Aunque en la votación televisiva se escogiese a Bamba como el mejor celeste, fue Iván Villar el principal responsable de que el Celta retuviese al menos un punto. Y el arquero cangués quiso valorar ese empate: “Veníamos de dos derrotas consecutivas. Es un partido que lo afrontábamos con muchas ganas delante de nuestra afición porque ya les toca alguna alegría. Tal y como fue, hay que sacar lo positivo, conseguimos un punto en Balaídos y ahora nos enfocamos en Las Palmas”. Opina: “El equipo se juntó atrás. El Alavés es un buen equipo. Nosotros, por momentos, hemos sabido sufrir y con un hombre menos te cambia todo el planteamiento. Creo que hicimos lo que pudimos

“No fue nuestro mejor día. Varias cosas no han ido a nuestro favor”, admitió Ristic. “Podría poner muchas excusas, pero no quiero hacerlo. Olvidaremos esto lo más rápido posible y nos centraremos ya en el siguiente partido, en trabajar duro y ser paciente. Para las cosas buenas necesitas tiempo, no vienen de un día para otro. Estoy bastante seguro de que llegarán”.

Carlos Dotor asumió: “No hemos estado al nivel que veníamos dando últimamente. Hemos sufrido mucho pero el partido no ha sido bueno. Tenemos que hacer autocrítica todos, ganar más duelos todos en general y volver a la tónica en la que estábamos. Y pensar ya en el siguiente partido, que tenemos uno dentro de nada”.