El Celta vuelve a casa después de sufrir una gran decepción en Montjuic, donde dejó escapar una renta de dos goles en los diez últimos minutos de partido. A pesar de caer a puestos de descenso, Rafa Benítez no se muestra preocupado porque considera que sus jugadores generan muchas ocasiones de gol, como demostraron al sábado ante el Barcelona. Falta mejorar, admite el entrenador madrileño, en los minutos finales para que no se escapen rentas como la que tuvieron frente a los azulgrana.

Confía Benítez en el apoyo del celtismo para que el equipo le dedique hoy la primera victoria del curso en Balaídos ante un Alavés, destaca, “bien trabajado, ordenado, intenso, y peligro en las bandas y arriba. Y luego son sólidos y compactos. No será para nada un partido fácil. Es un partido que nos dará mucha confianza si ganamos. Los aficionados nos están ayudando muchísimo y nos van ayudar durante todo el año. Estos partidos con rivales que están cerca en la clasificación, nos pueden dar esa confianza que necesitamos para seguir creciendo”.

El entrenador del Celta se muestra optimista, a pesar de que los suyos ocupen la antepenúltima posición. “El equipo transmite buenas sensaciones, pero estamos en crecimiento. Hacemos muchas cosas bien, pero tenemos que manejar mejor los minutos finales”, apunta Benítez. “Todos somos conscientes de que la situación en la tabla no es buena, pero a mí no me preocupa. Me ocupa. Estoy centrado en buscar qué tenemos que hacer bien para mejorar. Los números no gustan, pero la sensación es que lo que nos está faltando es el acierto”, insiste el técnico.

Se muestra crítico con la derrota en Montjuic. “Hicimos un muy buen partido ante el Barcelona, pero tuvimos un par de errores al final. Hemos sido el equipo que más le ha tirado al Barcelona en su campo en los últimos tres años. El equipo ha jugado bien, hemos sido un bloque sólido, pero hemos tenido diez minutos en los que no hemos manejado el partido. Ahí es donde tenemos que crecer”, insiste.

Durante la rueda de prensa de ayer en Afouteza, adelantó que a Cervi le falta poco para reaparecer. Y habló de otros nombres propios, como Carles Pérez, Aidoo, Aspas y Douvikas. “Está más cerca de volver a jugar”, dijo sobre el catalán. “El hecho de que tengamos tres partidos seguidos ayudaría también a que haya rotaciones: unas convencido, otras forzadas, otras razonadas”, comentó.

Sobre Aidoo dijo que está contento con su trabajo y que tendrá minutos: “Aidoo empieza jugando y estoy contento con él. Tiene velocidad, fortaleza, pero cuando pasamos a la defensa de tres metes a Carl en el medio, que nos da mucha seguridad; a Unai en la derecha, que es un central seguro; y usas a Carlos en la izquierda, que es un central zurdo y te da salida por el lado izquierdo. No hay más explicación. No es porque esté muy mal o esté peor, es porque optas por tres centrales que te dan equilibrio y salida de balón con pierna izquierda o derecha. Esto está abierto y todos tienen posibilidades de entrar. Con Joseph estuve charlando el otro día y le dije que estoy muy contento con él, que está trabajando bien. Tiene que seguir en esa línea igual que los demás. ¿Que va a tener minutos? Seguro. ¿Cuándo los tendrá? Ya lo veremos”.

No se siente preocupado el entrenador del Celta por la sequía goleadora de Aspas. “Nos está dando calidad. Mientras Larsen o Tasos puedan meter gol, él puede dar asistencias. Estamos contentos con eso, pero yo quiero ver que Iago, y lo digo en plan positivo, mete goles porque sé que estaría mucho más feliz y mucho más contento si sus goles hacen que ganemos puntos. Todos estamos de acuerdo en que es un jugador distinto, diferente, que hay que cuidar, mimar, y él nos tiene que dar mucho”.

Y confía en un Douvikas que ya se ha estrenado como goleador. “Lo que vimos el otro día puede ser un reflejo de lo que esperamos. Trabaja bien, se mueve bien arriba y si tiene ocasiones va a meter goles. Está siempre preocupado por mejorar, viene antes a trabajar con el balón, a hacer una serie de movimientos”, subraya el entrenador del Celta sobre el joven delantero griego.