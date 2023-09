Fue uno de los futbolistas más destacados del Celta ante un Barcelona que no supo cómo frenar al lateral derecho catalán, que puso centros y pases muy peligrosos en el área de Ter Stegen. Incluso tuvo la última ocasión de gol del partido para establecer el empate en el marcador, pero su disparo no encontró portería. “Poniéndonos 0-2 en el 80, es un partido que no se nos puede escapar”, lamentaba Óscar Mingueza tras la derrota en Montjuic. “Tenemos que seguir siendo un equipo muy juntito, que tenga más tiempo el balón y seguir haciendo lo que hemos hecho hoy. Esto ya ha pasado. Tenemos que centrarnos ya en el jueves y a seguir trabajando para conseguir nuestra primera victoria en casa”, apuntó el catalán.

Mingueza volvía ayer a Barcelona, donde se formó como futbolista en la Masía. Era la segunda vez que se enfrentaba a su exequipo en la Ciudad Condal, aunque el curso pasado apenas pudo disfrutar de los minutos de descuento. Para Coudet era un recambio en aquel momento de cualquiera de los centrales o del lateral derecho. Fue Carvalhal quien lo asentó en ese costado de la defensa. Desde esa posición, el joven futbolista comenzó a convertirse en una pieza clave del Celta, hasta el punto de que una larga ausencia por una lesión muscular coincidió con la etapa más gris del conjunto celeste. Benítez le ha dado más vuelo con la defensa de tres centrales. Mingueza incluso luce más en ataque que en defensa. Ayer fue una pesadilla que no pudieron parar Joâo Féliz. Marcos Alonso y Balde, que se movieron por su carril. “Creo que hemos hecho un partido muy completo, sobre todo los primeros 80 minutos, pero puede ser fruto del cansancio, de cometer pequeños errores. Sabíamos que nos podían hacer daño de esa manera y en esos 10 minutos lo han aprovechado muy bien. Está claro que esto es lo que tenemos que hacer. Estar la mayoría del tiempo atrás, defendiendo, y saliendo a la contra, que no suele ser cada partido. Partidos así se hacen duros pero sí tenemos que seguir siendo un equipo muy juntito”, añadió Mingueza, cuyo trabajo en Montjuic también fue destacado por su entrenador, Rafa Benítez.