El Fortuna gana y sobrevive a la locura

El Celta Fortuna logró su segunda victoria de la temporada en un encuentro que se volvió absolutamente loco en el inicio de la segunda mitad, con cinco goles en menos de diez minutos. Cuando los vigueses parecían tener el choque totalmente controlado y todo apuntaba a un cómodo triunfo local, el Arenteiro tiró de orgullo para mantener viva la opción de empatar hasta el último suspiro.

El conjunto de Claudio Giráldez empezó el partido enchufado, con una buena presión arriba que obligaba a los visitantes a iniciar su juego casi siempre con su portero, Diego García, buscando una opción en largo. Mientras, el filial movía la pelota con fluidez, precisión y verticalidad.

Así, el Celta Fortuna ya había avisado en dos ocasiones antes del minuto diez en una falta que Joel no llegó a rematar por muy poco y en un cabezazo de Alfon que se marchó fuera. No hubo más avisos. A punto de llegarse al cuarto de hora, Javi Rueda recuperó un buen balón para evitar un prometedor ataque del Arenteiro. Y montó el contragolpe en un abrir y cerrar de ojos para abrir el marcador.

Raúl Blanco lanzó la carrera de Alfon que, al llegar al área rival, contemporizó para volver a conectar con el capitán del filial. Raúl, muy atento, ve la llegada desde atrás de Miguel Román y le deja el balón en la frontal. El potente derechazo del joven mediocentro no lo esperaba casi nadie y nada pudo hacer Diego García para evitar el gol.

El Arenteiro no se amedrentó y pudo equilibrar de nuevo el partido no mucho después. Pibe colocó un medido balón a Miku que, cuando iba a rematar, se encontró con la llegada de Manu Fernández cayendo al suelo mientras que sus compañeros y el numeroso público visitante reclamaban un posible penalti que el árbitro no señaló.

Pero el filial seguía completando una gran primera parte, con acciones combinativas de mucho nivel que derivaron en ocasiones para haberse marchado al descanso con un resultado más amplio..

No sucedió así. Giráldez decidió realizar un pequeño retoque al intermedio, con la entrada de Pablo Durán por Bruno. Una variación que enloqueció totalmente el comienzo de la segunda parte.

Ni un minuto tardó el Celta Fortuna en rozar el gol con un buen disparo de Alfon. Y menos de otro en lograrlo, en un gran pase de Alfon que Hugo convirtió en el 2-0 con un buen pase a la red.

La alegría no le duró nada a los vigueses. Apenas un suspiro despúes, un error en la salida de Joel permitió a Miku recibir el balón en una buena posición y no perdonó ante Coke.

Pero aún quedaba mucho por ver. En tres minutos, los pupilos de Claudio Giráldez volvían a dejar el partido en teoría sentenciado. Raúl Blanco lograba el 3-1 al recoger un rechace tras un tiro de Pablo Durán y el propio delantero conseguía el 4-1con un buen derechazo.

Sin embargo, de nuevo, duró un suspiro esa sensación, lo que tardó Pibe en sacar su magia para dejar a Chacón solo delante de Coke.

Pese a todo, el 4-2 era una jugosa renta todavía. Aunque no habían pasado ni cinco minutos, cuando Pibe, cómo no, se encargó de confirmar que el Arenteiro no iba a bajar los brazos ni mucho menos con un soberbio zurdazo.

Los nervios y el miedo colapsaron a un Celta Fortuna que pudo comprar mayor tranquilidad en varios peligrosos contragolpes pero que tuvo que ver cómo Coke aparecía salvador poco antes del cumplirse el tiempo reglamentario para evitar el gol de Manín con un espectacular vuelo. Y que ya en la prolongación vio al Arenteiro reclamar otro penalti por caída de Lucas Sena.