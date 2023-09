Rafa Benítez destacó este viernes en rueda de prensa el "buen momento" que atraviesa el Barcelona de Xavi Hernández, al que, a su juicio, los últimos fichajes le han dado "un plus" de calidad. "Es un buen equipo, ha hecho buenos partidos y Xavi está hablando que están en su mejor momento, que tiene muchas alternativas. Será difícil seguro. ¿Imposible? No. Si hacemos las cosas bien podemos complicar la vida a cualquiera", afirmó el técnico del Celta que mañana visita al club catalán en Montjuic a partir de las 18:30 horas.

A pesar de las tres derrotas que los célticos acumulan en Balaídos, Benítez no se muestra preocupado al valorar la buena imagen de su equipo. “El equipo está haciendo muchas cosas bien. Me han pasado números que son muy positivos en todo menos en lo importante: la clasificación. El equipo hace muchas cosas bien. Afrontas un partido contra el Barcelona después de otro partido que no merecimos ni empatar y perdimos. Esto es lo que toca y lo tienes que afrontar con optimismo en cuanto a que hay cosas se hace bien, con mucha atención y mucho respeto porque te vas a enfrentar a un gran equipo que viene un par de resultados muy buenos”, señaló Benítez en referencia a la última derrota del Celta frente al Mallorca, mientras que los azulgrana ganaron al Betis y al Amberes por 5-0.

En este sentido, el técnico madrileño insistió en que la entrada de dinero ha permitido al FC Barcelona cubrir las necesidades que había detectado su entrenador. "Los equipos grandes siempre tienen jugadores que resuelven, tienen individualidades, además de juego colectivo. Este Barcelona es capaz de encararte en las bandas y hacerte uno contra uno, dos contra uno. También te busca la espalda y tiene pases interiores. Tiene muchas cosas", comentó.

Benítez no ha escondido este viernes su sorpresa por la capacidad del FC Barcelona, su próximo rival liguero, para respetar el estricto control financiero de LaLiga. "Ellos han incorporado a dos futbolistas a última hora, dos buenos jugadores –Joao Félix y Cancelo-. Yo que hablo del control financiero, esas cosas (palancas, herramienta utilizada para mejorar la viabilidad económica y poder realizar fichajes e inscripciones durante el mercado de fichajes) claro que te llaman la atención, pero no creo que deba entrar ni sea el momento para entrar", comentó en su comparecencia ante los periodistas.

Asimismo, aseguró no estar preocupado por la sequía goleadora de Iago Aspas, que vio puerta por última vez en LaLiga el pasado 18 de marzo en el estadio del Espanyol. "Es tan importante para nosotros que me preocuparía si no marcase en los entrenamientos. En los entrenamientos a veces le ves marcar goles increíbles, por eso sé que tiene gol. Sus goles son cuestión de tiempo, llegarán", indicó.

A Benítez le gustaría volver a la defensa de cuatro, pero ahora no es el momento porque "por las características" de sus jugadores con la línea de tres centrales han ganado "más solidez". "No quiero ser crítico en absoluto, comparar con el año pasado, pero el equipo es sólido. Es un equipo que comete errores y los ha pagado muy caros pero, en general, muestra solidez. Y en ataque crea ocasiones. Nos estamos acercando a ese equilibrio entre defender bien y atacar bien", manifestó.

El técnico madrileño reveló que la directiva le traslada "mucha confianza" a pesar del irregular inicio de campeonato, lo que supone "un apoyo" para seguir trabajando porque él está convencido de que su equipo "irá creciendo y mejorando". "No podemos olvidar de dónde venimos, este equipo se salvó en la última jornada y esa es una realidad y sobre esa realidad hemos perdido a algunos jugadores importantes. Si el equipo no jugase a nada, estaría preocupado. Pero el equipo está haciendo muchas cosas bien", reiteró.

Benítez entiende que "el mayor" problema de su equipo está en la falta de pegada: "Somos un proyecto nuevo, pero la inmediatez no nos ayuda. Nuestro mayor problema es que no hemos metido las ocasiones que hemos tenido".