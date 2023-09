Óscar Mingueza regresa a Barcelona para medirse a un Barça que ha firmado su mejor juego con Xavi Hernández en este arranque de curso. El lateral celeste asume la dificultad del desafío, pero confía en la capacidad del Celta para hacer bien las cosas y sacar, con sus propias armas, un resultado positivo de Montjuic, el campo en el que el conjunto azulgrana juega como local esta temporada por las obras de reforma del Camp Nou.

“Va a ser un partido muy difícil. Sabemos que el Barça, en su campo y con su afición, sea en el Camp Nou o Montjuic, nos lo va a poner muy complicado. Ellos tienen muy claro a lo que juegan y lo hacen muy bien, pero nosotros también tenemos claro lo que tenemos que hacer”, apuntó el exzaulgrana en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado ayer en la ciudad deportiva. “Vamos a ir ahí a una guerra”, pronosticó.

El lateral celeste confesó que, tras 16 años en el club azulgrana, le hace especial ilusión medirse a su exequipo, aunque aventuró que será un partido muy diferente al jugado la pasada temporada en la última jornada de Liga. “Es un partido que me hace ilusión porque el Barcelona es el equipo que me ha hecho crecer como persona y como jugador, que me lo ha dado todo. He pasado 16 años jugando ahí y es muy bonito volver”, confesó Mingueza, que ve al Celta en disposición de obtener un buen resultado.

“La situación es más tranquila que el último partido del año pasado, en el que nos jugábamos mucho. Ahora también nos jugamos mucho, pero no con la misma presión que ese último partido. Vamos con la máxima ilusión. Estamos haciendo las cosas cada vez mejor y tenemos muchas ganas de ir a jugar allí”, relató. La gran pegada exhibida por el conjunto de Xavi como local (5 goles al Amberes en la Champions y otros 5 al Betis en los dos últimos partidos en casa) obliga al Celta a firmar un gran partido en defensa.

Mingueza tiene claro cómo debe jugar el Celta en Montjuic para frenar a la maquinaria pesada azulgrana: “Tienen jugadores con mucho talento, de los mejores jugadores del mundo. Hay que estar juntitos, evitar que jueguen entre líneas, que lleguen pases a estos jugadores que se giran con facilidad y crean peligro. Si alguna vez reciben, pues estar cerquita, presionarlos y no darles tiempo a pensar porque si no, nos van a hacer daño”.

Aunque los celestes no han conseguido mantener esta temporada su portería a cero, el lateral céltico destacó los avances realizados para perfeccionar la defensa de cinco que Benítez viene empleando desde el segundo partido de Liga. “Hemos estado trabajando, lo tenemos mejor trabajado y estamos cogiendo muy bien los conceptos. Nos están fallando algunos pequeños detalles que intentamos corregir. Lo más importante era coger la idea, saber lo que tiene que hacer cada uno. Eso ya lo tenemos y ahora, poquito a poco hay que corregir esos pequeños detalles que hacen que encajemos gol”, explicó Mingueza, que no lo celebrará, si le marca al Barça, aunque matiza: “Me pondré contento”.