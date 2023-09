La inexistencia del sistema de detección automática de goles (DAG) dejó “alucinado” a Rafa Benítez cuando el domingo ante el Mallorca preguntó al cuarto árbitro por una tecnología que se ha implantado en las principales ligas europeas y que popularmente se conoce como “ojo de halcón”. El Celta acababa de verse perjudicado por la anulación de un gol a Bamba que el colegiado dio por válido pero el VAR lo desestimó al considerar que el balón no había traspasado completamente la línea de meta.

“Me he quedado alucinado cuando el cuarto árbitro me dijo que no había el gol technology. No me imaginaba que la liga española no tenía la tecnología. No sé quién nos explicará el por qué. Yo daba por hecho que lo había porque me parece una cosa básica, no sé si es un problema económico”, dijo Benítez en rueda de prensa tras el partido ante el Mallorca.

El fútbol español se resiste a acabar con la vieja polémica de los goles “fantasma”, desterrada ya de los principales torneos internacionales y de las competiciones domésticas de muchos países europeos. Benítez advertía en sus quejas que la ausencia del DAG en los estadios españoles no podía deberse a cuestiones económicas. El sistema cuesta 2 millones de euros anuales para una competición como LaLiga. Mientras tanto, el técnico del Celta arremetía contra el uso de cámaras de televisión en los vestuarios minutos antes de iniciarse los partidos.

Aunque LaLiga pueda verificar si el gol es válido o no a través de las imágenes de televisión, Benítez se queja de que sin el DAG se impide continuar la jugada, como le ocurrió al Celta ante el Mallorca. En cambio, el sistema automático de goles permite una mayor fluidez del juego ya que en caso de producirse un gol “fantasma” el árbitro recibe una señal en su reloj si el balón ha entrado en la portería, por lo que no es necesario interrumpir el juego e impedir, como en el caso del Celta, poder aprovechar la jugada de ataque.

En diciembre de 2012, el “ojo de halcón” se utilizó en el Mundial de Clubes de la FIFA y un año después, en la Copa Confederaciones. Las ligas inglesa, alemana, italiana, francesa o de los Países Bajos utilizan el DAG, que acabaría con polémicas históricas como el gol de Hurst en la final del Mundial de 1966 que Inglaterra ganó a Alemania. Benítez, por su parte, posiblemente no hubiese jugado la final de la Champions de 2005 que le ganó al Milan sin el gol “fantasma” de Luis García en la semifinal del Liverpool ante el Chelsea de Mourinho.