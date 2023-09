Árbitro: García Rodríguez, auxiliado por Agüero Seoane y López Vila. Amonestó a Pacheco, Iñak y Brais por el Arosa y a Álex Vila y Vicente por el Celta C. En el minuto 24 expulsó al céltico Álvaro. Incidencias: Encuentro disputado en el campo de A_Lomba, ante unos 800 espectadores.

Celta C 0

Al Arosa le falta puntería en este inicio de campaña. Los arlequinados no consiguieron superar a un Gran Peña-Celta C que, desde el minuto 24 de partido, jugó con un hombre menos por la expulsión de Álvaro. Los arlequinados se encontraron a partir de ese momento, con un equipo celeste muy solidario, que no se ahorró nada en el esfuerzo a la hora de defender y que, incluso, llegó a gozar de alguna ocasión para llevarse el encuentro. En que el partido finalizase sin goles tuvo mucho que ver el portero visitante, Álex Vila, que hizo varias paradas de mérito ante la presión arlequinada.

El encuentro estaba entretenido y equilibrado hasta que llegó el minuto 24 y la expulsión de Álvaro. El central celeste le propinó un golpe en la cara a Borja Míguez durante una contra arlequinada, una acción que el árbitro interpretó como agresión, por lo que le mandó a la caseta. La falta la ejecutó Concheiro de forma magistral, obligando a Álex Vila a volar para evitar el tanto.

El Arosa encontró los espacios que necesitaba para acercarse al gol, pero este no llegó, ni siquiera en un remate de Borja Míguez totalmente solo ante el meta visitante. El Arosa optó por mover el banquillo para intentar encerrar al Gran Peña en su área, pero el filial céltico no se amilanó. Muy bien colocado en el campo no solo protegió bien su portería, sino que incluso lanzó varias contras.