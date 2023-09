Rafa Benítez incidió de manera notable, durante su comparecencia, en el gol anulado a Bamba, que situaba al Celta en ventaja. “Me he quedado alucinado cuando el cuarto árbitro me dijo que no había el “Gol Technology”. No me imaginaba que la liga española no tenía la tecnología. No sé quién nos explicará el porqué. Yo daba por hecho que lo había porque me parece una cosa básica, no sé si es un problema económico”, afirmó.

“Esa jugada, que podía ser gol o no, la paras y al final estás beneficiando al equipo infractor. Ahí ya tenemos algo para analizar durante la semana porque me parece increíble que la liga española no tenga eso (Gol Technology) porque en cualquier liga seria y con cierto nivel existe. Es algo sorprendente”, continuó. Benítez incidió en la importancia de mejorar LaLiga, y eso, a su entender, pasa aprovechar la tecnología: “No entiendo que se meta una cámara para ver como un jugador se viste la camiseta o pone su espinillera y no para saber si hay un gol legal o no”. “Es mejor que nos gastemos el dinero en eso porque por una jugada de gol puedes descender, y eso para una ciudad es un mundo. Que se le pregunten a todos los clubes grandes que están ahora en Segunda. No lo digo por atacar a nadie, es una cuestión de sentido común”, criticó. Pese a que su equipo sigue sin ganar en Balaídos, el técnico madrileño se mostró “muy contento” con el “gran” partido que firmaron ante el Mallorca. “Si tengo que analizar el rendimiento del equipo, estoy muy satisfecho. Hemos hecho muchas cosas bien, hemos creado ocasiones suficientes para ganar ante un buen equipo, que es sólido en defensa”. Insiste: “Hemos encajado un gol, no sé si es el único tiro entre palos ellos. Es un poco triste que perdamos un partido así y tengamos que hablar si ha sido gol o no. Son cosas que a mí no me entran en la cabeza”. “Coincide que ha sido en casa”, indica sobre las derrotas, “pero jugar contra el Real Madrid y hacer un buen partido, y jugar hoy y merecer mucho más te indica que vamos por el buen camino y tenemos que seguir esa línea. Tenemos uno de los mejores delanteros de la Liga, Aspas. Douvikas viene a ayudar en esa faceta, Larsen ha hecho goles últimamente y Bamba es peligroso. Eso lo tenemos. Luego falta la precisión. En este tipo de partidos la finalización marca la diferencia. Si metemos algún gol en las que tuvimos estaríamos hablando de tres puntos y qué gran partido y nadie se habría acordado si había un halcón por ahí mirando”. Benítez reconoció que el césped no está en buen estado (“sabíamos que había algún problema y están trabajando en intentar solucionarlo”) y comentó la titularidad de Ristic: “No era fácil porque Manu estaba trabajando muy bien pero yo he pensado que con la experiencia que tiene, con la calidad y manejo de balón, nos podía ayudar en este tipo de partidos. Yo creo que ha hecho un buen partido”.