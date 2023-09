Balaídos, asignatura pendiente

El Celta retoma el pulso a LaLiga decidido a estrenar su casillero como local con un segundo triunfo que le permita seguir escalando posiciones en un nuevo tramo de calendario que se adivina más amable. Recibe el grupo de Rafa Benítez al rocoso y eficaz Mallorca de Javier Aguirre (Balaídos, 18.30 horas, Movistar LaLiga), uno de los rivales que más quebraderos de cabeza ha dado a los celestes en los últimos años, pero que, pese a haberse reforzado de forma considerable este verano, desconoce la victoria en este arranque de curso. Su último triunfo a domicilio lo logró el conjunto balear en abril pasado en Balaídos.

La victoria y el gol han eludido sistemáticamente al Celta esta temporada en casa. Los celestes cuentan por derrotas sus dos comparecencias ante su gente, que no ha podido siquiera celebrar un gol –salvo el anulado a Larsen ante el Real Madrid–. Esta pobre pegada como local se ha visto compensada como visitante gracias al empate rebañado en el segundo tiempo en el Reale Arena y, sobre todo, al embrollado triunfo rescatado al filo de descuento ante el Almería, tras ver cómo el rival neutralizaba una confortable renta de dos goles en el segundo tiempo. Los tres puntos sumados contra los de Vicente Moreno han dado al Celta la tranquilidad necesaria para cargar pilas durante el parón de selecciones y encarar con optimismo a una secuencia de cinco partidos (Mallorca, Barcelona, Alavés, Las Palmas y Getafe), sobre el papel, más asequible para crecer en la competición antes de que vuelva a detenerse.

Pero para ganar partidos se necesitan goles y el gol viene siendo esta temporada un bien escaso y demasiado repartido en el Celta. Aspas no se ha estrenado después de cuatro jornadas y al resto del equipo le sigue costando ver puerta. Sin anotar desde marzo, el astro moañés vive la sequía goleadora más larga de su carrera (15 jornadas), que el Celta ha notado (mucho) y la venta de Gabri Veiga, autor de 11 dianas el pasado curso, ha amplificado.

La llegada de Tasos Douvikas, por quien se han pagado 12 millones, debería incrementar el potencial goleador del equipo, una vez culmine su proceso de adaptación. El griego apunta de momento a revulsivo y, por tanto, al banquillo, lo mismo que Carles Pérez, ya recuperado de la lesión en el aductor izquierdo que le obligó a perderse los dos últimos compromisos ligueros. Benítez dispondrá, por tanto, de casi todo su arsenal, incluidos Ristic y Guaita, los dos fichajes incorporados en el último día de mercado. Cervi será la única baja.

Benítez ha confirmado que Carles iniciará el choque desde el banquillo, lo que hace sospechar que el preparador madrileño mantendrá el dibujo de tres centrales con el que Celta se ha sentido más cómodo en este inicio de campeonato. La principal duda es si el técnico céltico mantendrá a Carlos Domínguez en el perfil izquierdo de la línea de tres o dará la alternativa a Aidoo, un defensor que era el pasado curso poco menos que imprescindible, y que con el nuevo técnico está teniendo una participación intermitente. La presencia del gigante kosovar Vedat Muriqi (16 goles el pasado curso) sugiere que tanto Unai como el sueco Starfelt serán titulares en el eje de la zaga. Por delante tampoco se esperan cambios: Beltrán y Luca (este con máscara protectora) estarán al cargo de la sala de máquinas, Mingueza y Manu Sánchez ocuparán los costados y Aspas, Larsen y Bamba repetirán en el frente ofensivo.

La ausencia de gol (y de victorias) ha castigado también al Mallorca. Muriqi todavía no se ha estrenado y los nuevos fichajes –ocho entre los que se cuentan tipos tan competentes como Darder y el canadiense Larin– no han hecho olvidar al surcoreano Kan In Lee, cuya marcha está acusando en exceso.

Hasta la fecha, Aguirre se ha mantenido fiel a la defensa de cinco hombres que tan buenos réditos le proporcionó al Mallorca la pasada campaña, aunque el preparador mexicano ha deslizado la posibilidad de cambiar el esquema y restar en Balaídos un central a la defensa para sumar un atacante. Los bermellones comparecen en Vigo con la única baja por lesión de Morlanes. Copete y Mascarell son duda, aunque ambos ha entrado en la convocatoria.