Rafa Benítez comparte las “buenas sensaciones” de Juan Carlos Calero sobre el último mercado de fichajes, aunque precisa que la evaluación de refuerzos habrá que realizarla en función de su rendimiento a “medio y largo plazo” en un “proyecto a tres años sin renunciar a competir desde el primero momento para ver hasta dónde”.

“Las cosas se han hecho con sentido común, buscando equilibrar la plantilla con jugadores que vengan y puedan aportar o experiencia o ilusión que nos hagan crecer”, ha resumido el preparador celeste. “Estamos en esa fase de crecimiento. Somos una plantilla joven o hay bastantes jugadores jóvenes que tienen que crecer durante al año. En general está bien, pero, si perdemos mañana, dirás ‘nos falta’”, ha comentado. “A corto plazo vamos a ser ambiciosos, intentando competir cada partido, pero es un proyecto a medio y largo plazo que tiene que seguir creciendo”, ha añadido Benítez, que ha destacado la “polivalencia” de algunos de los futbolistas incorporados y ha valorado que el plantel “tenga las posiciones dobladas”.

En la conferencia de prensa previa al duelo contra el Mallorca, el entrenador del Celta ha reconocido que el club no consiguió “la guinda” de incorporar al mediocentro contrastado que él pidió para dar un salto de calidad a la plantilla, pero ha rechazado la posibilidad de buscar a este jugador en el mercado libre. En la misma línea argumental que Calero el pasado miércoles, Benítez ha explicado que la la tardía venta de Gabri Veiga la imposibilidad de dar salida a Tapia. han condicionado los movimientos del club. Sobre este último ha señalado: “Las conversaciones con él han sido claras. El club estaba intentado buscar una solución y él estaba encantado de quedarse. No es una situación similar a la de otros jugadores [que fueron apartados por no renovar]. Soy de la opinión de que, si los jugadores entrenan, trabajan y, si merecen juegan. Si aporta más que otro jugará y si no tendrá que seguir trabajando”.

El técnico céltico no renuncia, en todo caso, a intentar fichar al mediocentro en la reapertura invernal del mercado. “Claro que en enero vamos a mirar. Eso no quiere decir que vayamos a fichar, pero vamos a mirar seguro. Cuando llegue el siguiente mercado estaremos mirando. Nuestra obligación es tratar de que el equipo, dentro de sus posibilidades siga mejorando y sea más competitivo. Ojalá dentro de unos meses estamos de acuerdo en que hemos acertado y en que vamos en la dirección adecuada”.

Respuesta a Tebas

En su intervención previa a la visita del Mallorca, Rafa Benítez ha matizado sus palabras sobre el límite salarial que tuvieron el jueves respuesta del presidente de LaLiga, Javier Tebas. “Ya dije que el control financiero es muy positivo y ha salvado a muchos equipos. Es cien por cien positivo. Javier Tebas y su gente han hecho un grandísimo trabajo, pero hemos llegado a un punto en el que los clubes que hacen las cosas bien, como el Celta, pueden crecer”, ha observado. “Estoy convencido de que Javier Tebas quiere, como yo, lo mejor para LaLiga, que crezca y sea muy competitiva y van a encontrar la manera de que esos equipos que hacen las cosas bien puedan incrementar un poco su gasto sin hipotecar al club y que LaLiga sea competitiva”, ha razonado.