Mihailo (así se le identificará en la camiseta) Ristic lucirá el dorsal 12 del Celta, que ayer presentó al lateral izquierdo serbio-bosnio de 27 años que llega del Benfica tras pasar por el Montpellier, Sparta de Praga, Krasnodar y Estrella Roja.

“Como serbio, tengo una mentalidad competitiva y ganadora, por lo que quiero demostrárselo al Celta y a su afición en el terreno de juego”, señaló Mihailo Ristic en el acto de su presentación, junto a la consejera del Celta María José Táboas y el asesor deportivo Juan Carlos Calero.

“Estoy muy contento, tengo referencias muy buenas del club, de la ciudad. En mis primeros días todo el mundo me ha acogido muy bien, es todo mejor de lo esperado: la vida aquí, los entrenamientos, las instalaciones, la gente del club, todo en general. Estoy encantado de estar aquí y estoy seguro de que conseguiremos juntos muchos éxitos de aquí a final de temporada”, apuntó Ristic, por el que el Celta desembolsó 1,5 millones de euros.

El zaguero serbio-bosnio, que firmó en Vigo hasta 2026, fue de los últimos en firmar por el Celta, que a petición de Rafa Benítez decidió buscar mayor competencia en el lateral izquierdo después de la incorporación de Manu Sánchez y de que Franco Cervi apareciese como titular en el primer partido de la temporada.

“La negociación fue muy rápida. Conocía el Celta. Mi primera impresión es que es un club unido, tengo amigos que me dijeron lo mismo y ahora lo puedo ver por mí mismo”, apuntó Ristic, “amigo íntimo” del excéltico Dejan Drazic. “Me he sentido muy bien desde que llegué, así que estoy deseando que se retome LaLiga”, apuntó.

❞Para Calero, el futbolista balcánico “viene a completar un puesto que aunque habíamos trabajado con distintas posibilidades dentro de la plantilla, Rafa quería competitividad, que todas las posiciones tuvieran jugadores más específicos y tuvimos la oportunidad de hacernos con los servicios de Mihailo”, explicó el asesor deportivo.

“Mi comportamiento táctico en el campo viene dado por los entrenadores, lo que ellos decidan. Diría que mi pierna izquierda no es mala y me gusta atacar, dominar el juego, ganar, por supuesto, esa es mi mentalidad”, indicó Ristic, a quien le da igual la defensa de cuatro o de cinco: “No hay grandes diferencias en el fútbol moderno. Creo que me puedo adaptar y hacer el trabajo en las dos posiciones”.

Y agradece poder trabajar con Rafa Benítez: “Tiene un gran impacto, todo el mundo quiere trabajar con los mejores y sus resultados hablan por sí mismos, él lo es. Trabajar con un entrenador de ese nivel es excepcional”.